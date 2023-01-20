ترتيب بلدان العالم من حيث أغلى وأرخص سعر للبنزين
هبة بريس _ الرباط
نشر موقع “غلوبال بترول برايس” قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، حيث احتلت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولارا للتر الواحد.
وجاءت ليبيا ثانيا بـ0.031 دولارا للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا رابعا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.
وحل العراق في المرتبة 12 بنحو 0.513 تلته البحرين 0.531 وجاءت قطر في المرتبة 16 بـ 0.577 والسعودية في المركز 18 بسعر بلغ 0.620
أما على صعيد الدول التي لديها أعلى سعر للبنزين فقد حلت هونغ كونغ بالمرتبة الأولى بسعر لتر بلغ 2.954 دولارا تلتها أيسلندا بـ2.251 ومن ثم النرويج 2.217 دولارا.
بالنسبة للدول العربية حلت سوريا في المرتبة الأولى بسعر لتر واحد من البنزين بلغ 2.043 تلتها الأردن 1.607 والمغرب 1.4 والسودان 1.073 ومن ثم لبنان 1.033 دولارا.
ما رأيك؟
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8 تعليقات
سعر البنزين في المغرب كارثي مقارنة بدول العالم…وعندما يتكلم المواطن المغلوب على أمره يشبعوننا كلاما وتحاليلا وفلسفة فارغة….حسبنا الله ونعم الوكيل
نمشيو فنزويلا زينة
ليبيا ماشاء الله
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
سعر المغرب كارثي جدا
ليبيا ماشاء رخيص جدا
ليبيا لو كان لديها ملك لكانت دولة رائعة جدا يتسابق عليها الناس
لقد ضيع عمر هلال وبوريطة المغرب بتدخلهم الذي حرمنا من نعمة الرخاء كان كل شيئ ياتينا بأقل الاثمان
اليوم كل شيئ التهب والشعب هو الذي دفع الثمن
كان الغاز مجانا والمواد الغذائية بنصف اثمانها والبزين ارخص اربع مرات من سعره الحالي
اليوم لا حمار لا سبعة فرنك كل شيئ تم تضييعه بكلام فارغ لا نستطيع تجسيده الي واقع ومع. ذلك دفعنا ثمنه غاليا