الشائعات الجزائرية يحجبها الفيسبوك ..صورة ملعب نموذجا

هبة بريس _ رياضة

تدخلت ادارة ” الفايسبوك ” وسارعت الى حجب صورة تداولها مستخدمون لمواقع التواصل على نطاق واسع، زعم ناشروها أنها لملعب بالمغرب تغمره مياه الأمطار،

ويتضح ان ناشرو الصورة كانت لهم نية مبيتة للإساءة الى المغرب في وقت تتحضر المملكة لاحتضان بطولة كأس العالم للأندية.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الصورة زاعمة أنها لأحد الملاعب المغربية التي ستحتضن مباريات البطولة في الفترة بين 1 و11 فبراير.

ونشرت صفحة جزائرية الصورة ونسبتها للمغرب، لكن فيسبوك حجب الصورة منبها لذلك بعلامة “معلومات خاطئة”

والصورة في الحقيقة ملتقطة في ملعب برج العرب في الاسكندرية سنة 2015، وفق التحقق الذي قامت به خدمة فرانس برس لمحاربة الأخبار المضللة والفيديوهات والصور المضللة.

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