القبض على النجم البرازيلي داني ألفيش بعد مزاعم اعتداء جنسي

هبة بريس _ وكالات

أكدت شرطة برشلونة اعتقال، النجم البرازيلي، داني ألفيش، بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح ناطق باسم الشرطة الكاتالونية لوكالة فرانس برس “لقد جاء (ألفيش) هذا الصباح إلى مركز الشرطة في ليس كورتس”، أحد أحياء برشلونة، حيث “تم استدعاؤه. جرى اعتقاله وهو في طريقه” إلى محكمة العدل في برشلونة.

وبحسب مصدر قضائي، من المقرر أن يستمع إليه قاض.

وكانت محكمة في برشلونة أعلنت في 10 الشهر الحالي أنها “فتحت تحقيقًا في جريمة اعتداء جنسي مزعومة بعد شكوى قدمتها امرأة ضد لاعب كرة قدم” من دون ذكر اسم اللاعب، وفي حين أكد مصدر مطلع لفرانس برس أن هذا الاتهام يطال ألفيش.

وحددت الشرطة الإقليمية أن السيدة التي تقدمت بشكوى في الثاني من يناير الحالي تتهم اللاعب، البالغ من العمر 39 عاماً، بلمسها بشكل غير لائق.

وحسب الصحف المحلية، حدثت الوقائع المزعومة في ملهى ليلي شهير في برشلونة ليل 30-31 ديسمبر الماضي.

من ناحيته، نفى ألفيش في رسالة بعثها إلى القناة الإسبانية “أنتينا 3” في الخامس من الشهر الحالي، ارتكاب أي سلوك إجرامي وقال إنه لا يعرف مقدمة الشكوى.

وأضاف “كنت هناك، في ذلك المكان إلى جانب الكثير من الناس الذي يستمتعون. الجميع يعرف أنني أحب الرقص وتمضية وقت ممتع ولكن دون خرق خصوصية الآخرين”.

وأمضى مدافع برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، إجازة لبضعة أيام في مقاطعة كتالونيا بعد مشاركته في مونديال قطر مع المنتخب البرازيلي، حيث بات اللاعب الأكبر سناً الذي يدافع عن ألوان “سيليساو” في النهائيات، وقبل العودة إلى ناديه الحالي بوماس أونام المكسيكي

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