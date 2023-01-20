الصندوق المغربي للتقاعد.. زيادة في المبلغ الصافي لـ 170 ألف معاشا

2023-01-20 / 18:33
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أن 170 ألف معاشا ستعرف زيادة في المبلغ الصافي، ابتداء من استحقاق شهر يناير من السنة الجارية.

وأوضح الصندوق في بلاغ أن هذه الزيادة تأتي في إطار تطبيق المقتضى الضريبي الجديد، المتعلق بمعدل تحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية.

وأفاد البلاغ بأن “الصندوق المغربي للتقاعد ينهي إلى علم المستفيدين من المعاشات التي يصرفها أنه تم رفع نسبة التخفيض الجزافي لتحديد صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة على الدخل برسم المعاشات والإيرادات العمرية من 60 بالمائة إلى 70 بالمائة من المبلغ الإجمالي السنوي لهذه الدخول بالنسبة للجزء الذي يساوي أو يقل عن 168 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 60 من المدونة العامة للضرائب كما تم تعديلها بموجب قانوع7ن المالية لسنة 2023”.

وفضلا عن ذلك – يضيف البلاغ – فإن هذا الإجراء سيرفع نسبة المتقاعدين الذين يستفيدون من إعفاء أو خصم ضريبي إلى 90 بالمائة.

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‫9 تعليقات

  4. أعلن الصندوق المغربي للتقاعد، أن 170 ألف معاشا ستعرف زيادة في المبلغ الصافي، ابتداء من استحقاق شهر يناير من السنة الجارية.

  6. توصلت بزيادة قدرها 80 درهم ،ماذا تفعل هذه الزيادة الهزيلة أمام هذا الغلاء الفاحش؟

  7. الضحك على الذقون واللعب بمشاعر المتقاعدين الضعفاء. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

  9. اعتبر الاجراء شكل من اشكال احتقار المتقاعدين الذين افنوا عمرهم خدمة لهذا الوطن..96درهم..تمخض الجبل فولد…

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