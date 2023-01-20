الخلاف بين المغرب والجزائر…من المستوي السياسي إلى المستوى الشعبي
يسجل بغير ارتياح وبتخوف ارتفاع منسوب ” الكراهية ” بين الشعب الجزائري و المغربي اذ يتضح ان ” التطاحن ” بلغ مداه على عكس السنوات السابقة التي احتفظا فيها الاخيرين بعلاقات طيبة تسمو على خلافات السياسة
ويرى متتبعون ان مواقع التواصل الإجتماعي تلعب دورا عميقا في تسميم الحوار بين الشعبين، لتغلب عليه لغة الكراهية والعنصرية
الناشط الحقوقي المغربي، خالد البكاري، قال إنه يتابع ما يحصل بـ”قلق”، مشيرا إلى أن حجم الخلافات بين شعبي البلدين لم يسبق له أن يصل إلى هذا المستوى، رغم الأزمات والخلافات السياسية القوية التي عاشت عليها علاقات البلدين منذ القدم.
الحقوقيي اعلاه سجل أن” المناوشات لم تعد تقتصر على النظامين، بل انتقلت إلى جزء كبير من الشعبين، وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي واجهة شاهدة على “الملاسنات وتبادل الشتائم ونشر الإشاعات والإشاعات المضادة”.
ويؤكد الاخير أن هذه المنشورات والحسابات، كانت موجهة في بدايتها من طرف الذباب الالكتروني التابع للجانبين، وواصلت وسائل الإعلام الرسمية (بالجزائر) والخاصة (التابعة للسلطة بالمغرب)، تغذية هذه الأحقاد عبر بروباغندا انساق وراءها جزء كبير من الرأي العام ومن الأشخاص الذاتيين الذين يتبادلون الهجمات فيما بينهم، ما يعكس انتقال نبرة العداء إلى الشعبين الشقيقين._ يقول البكاري للحرة
وفي نفس الباب ، يبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، توفيق بوقاعدة، أن مثل هذه المنشورات تساهم في نقل الخلافات من المستوي السياسي بين الحكومات إلى المستوى الشعبي، وتؤسس لخطاب جديد وغريب عن ثقافة التسامح والتعايش التي ميزت علاقات الشعبين رغم الخلافات الحادة في حقب زمنية سابقة
13 تعليقات
الخلاف المغربي الجزائري لن يعرف حلا والامور تتأزم اكثر بين البلدين..
الحرب ليست في صالح اي بلد كيف ما كانت قوته الحرب تسبب في الدمار الشامل للبلدين وتفقير شعبه وتشريد أبناءه سواء انتصرت او انهزمت..
على الامم المتحدة التدخل لإنهاء الأزمة المغربية الجزائرية..
عاشت المملكة المغربية الحكيمة والقيادة الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
الصحراء مغربية من طنجة الى الكويرة وعاش الملك محمد السادس. الله الوطن الملك ..
على الجزائر الاعتذار للمغرب عن طرد 350 ألف مغربي في عيد الأضحى سنة 1975..
اتقوا الله في الشعوب لاننا يجمعنا دين والسلام واحد ..
ومن ثم إلى العسكري
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها وانتهى الكلام رغم صرف وتمويل الجزائر مرتزقة البوليساريو لتظليل الرأي العام..
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
خاوة خاوة 💚
لايمكن للشعب المغربي ان يبقى صامتا مستحمرا بكلام مثل خاوة خاوة….والكابرانات يسلحون عصابات المرتزقة ضدا على وحدة المغرب وسيادته…. الشعب معني بالدرجة الأولى بالقضية الوطنية…واغلب الجزاءريين بل احسنهم يقول لك خاوة خاوة ويقول لك بالمقابل “الصحراء الغربية”…مع ان جل الشعب الجزائري يعرف ان الصحراء مغربية الشرقية منها قبل الغربية….
لسلاح السلاح السلاح
السلاح الدفاعي والهجومي لزم وضروي ملح:
بصراحة ان الحكوماة المغربية المتعاقبة قد ضيعت كثيرمن الوقة منذ حرب الرمال الى يومنا هذا بانتضار صابرة آملة ان تعطي المجال والمهلة لعصابة قصر المورادية لعلها ان تفكر وتتراجع عن الأغلاط ولأخطاء التي أرتكبتها في حق الشعب المغربي والشعوب المغاربية عامة لكن خاب الأمل وما يأتي هو الأسوى بنسبة للشعوب المغاربية عامة!
لذا 1 السلاح 2 تحرير المنطقة العازلة 3 المطالبة بإسترجاع تندوف و بشار 4 تأجير مدينة الكويرة لأمريكا أو لأسرائيل قصد البناء والتعمير أو قاعدة عسكرية.