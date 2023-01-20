محاولا إظهار وجود دبلوماسي لبلاده.. تبون يجتر أسطوانة العداء للمغرب: “لن نتخلى عن الصحراء !”

2023-01-20 / 16:58
7
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرة أخرى لاجترار أسطوانة العداء للمغرب ، خلال خطاب له أمس الخميس، مشيرا الى أن بلاده لن تتخلى عن قضية الصحراء مهما كلفها ذلك ، وهو مايؤكد مسؤولية الجزائر المباشرة عن استمرار هذا النزاع المفتعل .

وقال تبون الذي لايفوت فرصة خلال خطاباته للاساءة للمغرب ، ان الجزائر أصبح ينظر لها كعدو بسبب دعمها لاستقلال الصحراء، حيث زعم إن دعمه “لتقرير مصير الصحراء” راجع لأنها مدرجة ضمن الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وفق قوله .

وكعادته حاول تبون اللعب على وتر “نظرية المؤامرة” بالقول إن الجزائر “لن تنهار رغم كيد الأعداء”، في إشارة للمغرب دون أن يجرأ على تسميته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قرار البرلمان الأوروبي.. قضاة المغرب يعلنون رفض التدخل في السيادة القضائية للمغرب

قرار البرلمان الأوروبي.. قضاة المغرب يعلنون رفض التدخل في…

2023-01-20 / 15:31
Photo of بعد زلة لسان وزير جزائري.. مستثمرون سعوديون يطالبون بالاستثمار بالصحراء المغربية

بعد زلة لسان وزير جزائري.. مستثمرون سعوديون يطالبون بالاستثمار…

2023-01-20 / 13:34
Photo of مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي البائد

مجلس الصحافة: قرار البرلمان الأوروبي يخدم أجندة الهيمنة والماضي…

2023-01-20 / 12:20
Photo of سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي

سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي

2023-01-20 / 09:20
Photo of “تعاون مغربي اسباني ” في مجال التربية والتعليم

“تعاون مغربي اسباني ” في مجال التربية والتعليم

2023-01-19 / 22:06
Photo of الرباط..بحث فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الاقتصادي

الرباط..بحث فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج…

2023-01-19 / 20:00
Photo of الأميرة للا مريم تستقبل رئيسة “مركز كينيدي”

الأميرة للا مريم تستقبل رئيسة “مركز كينيدي”

2023-01-19 / 19:36
Photo of بالاتحاد الإفريقي.. المغرب يستعرض تجربته في مجال المساواة بين الجنسين

بالاتحاد الإفريقي.. المغرب يستعرض تجربته في مجال المساواة بين…

2023-01-19 / 17:43
Photo of وهبي: “سيتم إطلاق مشاريع رقمية خلال فبراير ستكون في خدمة المواطن”

وهبي: “سيتم إطلاق مشاريع رقمية خلال فبراير ستكون في…

2023-01-19 / 15:53
Photo of في مناورات جديدة.. البرلمان الأوروبي “يتورط” في إدانة المغرب

في مناورات جديدة.. البرلمان الأوروبي “يتورط” في إدانة المغرب

2023-01-19 / 15:26

‫7 تعليقات

  6. يجب على الأمم المتحدة حل هذه المعضلة بسرعة وفي أقرب الآجال. الوتائق والدلائل المؤرخة عالميا يتوفر عليها المغرب .لأن تبون وعصابته يهددون استقرار المغرب وإفريقيا بأكملها .

  7. ونحن وراءك يا غبي الصحراء لن تستطيع حتى ان تقترب منها اللهم بلا بلا
    لماذا لا تقترب من الجدار يا رئيس الغباء والجهل والبلادة ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق