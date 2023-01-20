محاولا إظهار وجود دبلوماسي لبلاده.. تبون يجتر أسطوانة العداء للمغرب: “لن نتخلى عن الصحراء !”
اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس
عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرة أخرى لاجترار أسطوانة العداء للمغرب ، خلال خطاب له أمس الخميس، مشيرا الى أن بلاده لن تتخلى عن قضية الصحراء مهما كلفها ذلك ، وهو مايؤكد مسؤولية الجزائر المباشرة عن استمرار هذا النزاع المفتعل .
وقال تبون الذي لايفوت فرصة خلال خطاباته للاساءة للمغرب ، ان الجزائر أصبح ينظر لها كعدو بسبب دعمها لاستقلال الصحراء، حيث زعم إن دعمه “لتقرير مصير الصحراء” راجع لأنها مدرجة ضمن الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وفق قوله .
وكعادته حاول تبون اللعب على وتر “نظرية المؤامرة” بالقول إن الجزائر “لن تنهار رغم كيد الأعداء”، في إشارة للمغرب دون أن يجرأ على تسميته.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
7 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
كفانا زرع العدوات والنزاعات بين الناس
القافلة تسير والكلاب تنبح
الدبلوماسي صعيبة عليه
هذا الرئيس لا حول ولاقوة الا بالله
يجب على الأمم المتحدة حل هذه المعضلة بسرعة وفي أقرب الآجال. الوتائق والدلائل المؤرخة عالميا يتوفر عليها المغرب .لأن تبون وعصابته يهددون استقرار المغرب وإفريقيا بأكملها .
ونحن وراءك يا غبي الصحراء لن تستطيع حتى ان تقترب منها اللهم بلا بلا
لماذا لا تقترب من الجدار يا رئيس الغباء والجهل والبلادة ؟