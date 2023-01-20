محاولا إظهار وجود دبلوماسي لبلاده.. تبون يجتر أسطوانة العداء للمغرب: “لن نتخلى عن الصحراء !”

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرة أخرى لاجترار أسطوانة العداء للمغرب ، خلال خطاب له أمس الخميس، مشيرا الى أن بلاده لن تتخلى عن قضية الصحراء مهما كلفها ذلك ، وهو مايؤكد مسؤولية الجزائر المباشرة عن استمرار هذا النزاع المفتعل .

وقال تبون الذي لايفوت فرصة خلال خطاباته للاساءة للمغرب ، ان الجزائر أصبح ينظر لها كعدو بسبب دعمها لاستقلال الصحراء، حيث زعم إن دعمه “لتقرير مصير الصحراء” راجع لأنها مدرجة ضمن الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار، وفق قوله .

وكعادته حاول تبون اللعب على وتر “نظرية المؤامرة” بالقول إن الجزائر “لن تنهار رغم كيد الأعداء”، في إشارة للمغرب دون أن يجرأ على تسميته.

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