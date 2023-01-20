العداء المغربي أوطلحة يسجل توقيتا قياسيا بماراثون الدوحة

هبة بريس

فاز العداء المغربي محسن أوطلحة، اليوم الجمعة 20 يناير، بالمركز الأول في ماراثون /الدوحة Ooredoo/ مسجلا توقيتا جديدا للسباق.

ونجح العداء المغربي في الظفر بالمركز الأول في السباق متفوقا على عدائي كينيا وأثيوبيا ،مسجلا توقيتا جديدا للسباق حيث قطع مسافة 42 كلم في ظرف ساعتين وست دقائق /02:06.00/.

وانطلق السباق، الذي نظمته شركة الاتصالات /Ooredoo/ بالتعاون مع الاتحاد القطري لألعاب القوى من أمام المنصة الأميرية بكورنيش الدوحة بمشاركة قياسية من العدائين والعداءات الذين خاضوا السباق على مسار ضم الواجهة البحرية في اتجاه كتارا ولوسيل وانتهاء بنقطة النهاية الموازية لنقطة الانطلاق.

وفي فئة ماراثون السيدات جاءت الأثيوبية بيليت موزريت في المركز الأول، مسجلة رقما جديدا للمارثون في فئتها ب /02:20.45/.

كما أقامت اللجنة المنظمة للماراثون سباقات لمختلف فئات المجتمع من أجل تعزيز ثقافة الرياضة بصفة عامة وألعاب القوى بصفة خاصة، حيث أقيمت سباقات نصف المارثون للفئتين الرجال والسيدات بالإضافة إلى سباق 10 كيلومترات وسباق خمسة كيلومترات بالإضافة إلى سباقات خاصة بفئة الأطفال.

وأشرف على السباقات الحكام والفنيون من الاتحاد القطري لألعاب القوى بالإضافة إلى الميقاتيين الذين يحتسبون توقيت كل متسابق بدقة ووفق المعايير المتبعة من الاتحاد الدولي للعبة.

وأعرب العداء المغربي محسن أوطلحة، في تصريح للصحافة عن سعادته بالفوز بالمركز الأول لماراثون الرجال، مشيرا إلى أن المنافسة كانت قوية بين جميع المشاركين وشهدت سرعات كبيرة الأمر الذي كان له الأثر في تحقيق رقم جديد للماراثون.

وأكد أوطلحة أنه ركز كثيرا على الظفر بالسباق واختط لنفسه طريقا وإيقاعا خاصين في مختلف مراحل السباق وهو ما جعله يتوج باللقب لفئة الرجال.

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