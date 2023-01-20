“نوبة قلبية” تنهي حياة وزير خارجية الغابون

2023-01-20 / 16:15
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هبة بريس - وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن بيان حكومي ومصدر في المكتب الرئاسي بوفاة وزير خارجية الغابون ميكائيل موسى أدامو إثر إصابته بنوبة قلبية خلال اجتماع لمجلس الوزراء في ليبرفيل.

وقال مصدر للوكالة: “إن وزير الخارجية كان حاضرا في بداية اجتماع مجلس الوزراء وشعر بتوعك”.

وبحسب المصدر: تم نقل الوزير إلى مستشفى عسكري فاقدا للوعي وتوفي لاحقا، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل جهود الأطباء والكادر الطبي لم يتكمنوا من إنقاذه.

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