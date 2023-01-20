قرعة كأس إسبانيا تسفر عن مباريات نارية

2023-01-20 / 15:51
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هبة بريس - وكالات

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن “ديربي” تجمع قطبي العاصمة مدريد الكروي بين الريال وأتلتيكو مدريد.

وستقام مباراة “الديربي” بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في معقل الفريق الملكي يوم الثلاثاء 24 يناير الجاري، على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

بينما وأوقعت القرعة فريق برشلونة في مواجهة نادي ريال سوسييداد، وستقام المباراة بينهما يوم الأربعاء المقبل، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”.

وجاءت نتيجة قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا كالتالي:

ريال مدريد – أتلتيكو مدريد

أوساسونا – إشبيلية

فالنسيا – أتلتيك بيلباو

برشلونة – ريال سوسييداد.

وستقام مباريات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا، من جولة واحدة، حيث ستقام على ملعب الفريق الذي ورد اسمه أولا في القرعة.

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