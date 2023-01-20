قرار البرلمان الأوروبي.. قضاة المغرب يعلنون رفض التدخل في السيادة القضائية للمغرب
أعلن نادي قضاة المغرب، أنه بناء على القانون الأساسي للجمعية، ولا سيما المادة الرابعة منه، عقد المكتب التنفيذي، يومه الجمعة 20 يناير 2023، اجتماعا طارئا لتدارس قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم أمس الخميس 19 يناير، والذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. وبعد وقوفه على دلالات وأبعاد هذا القرار، فقد تقرر إعلان ما يلي:
وفي هذا الصدد، عبر النادي عن رفضه المطلق لمختلف أشكال التدخل في السيادة القضائية المغربية، وكذا كل محاولات التأثير على مقررات القضاء، سواء الداخلية منها أو الخارجية، وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان، تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وشدد قضاة المغرب، على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور، حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، معبرين عن شجبهم واستنكارهم وإدانتهم لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المُنتَهج من لدن البرلمان الأوروبي، ومعتبرين ذلك تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية، ومساسا بسيادتها.
ومن منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، أكد النادي تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها: حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.
وجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.
10 تعليقات
كما هو معروف ملفات الضغط يستعملونها كيف يحلوا لهم.اين وهبي جاوب ودافعةعن العدل.ام كما معروف عنك تنبش الا في الخاويات.
حان الأوان لقطع العلاقات مع فرنسا والدة اللقيطة الجزاير و طرد جميع شركاتها من بلدنا حتى تستفيق من خيانتها لنا و حتى تعي ان مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس
على المغاربة الرد على عسكر و نضام الجزائر بالحكمة و الاخلاق العالية ، فن الرد يجب ان يدل على اخلاقنا العالية ، تاكدو هناك من يطبخ الان ليس في الجزائر فقط بل في مختلف دول العالم لافتعال حرب لتتراجع النهظة الاقتصادية للمغرب
يجب ان نكون حذرين جدا و ان تستغل وسائل الاعلام بشدة بنسج خطب المحبة و الاخوة ، حربنا ليس مع دولة تجاورنا و لكن مع دول و صحافة العالم المتربصة لنشر اي خبر يساهم في افتعال حرب على المغرب للسيطرة على خيرات افريقيا مرة اخرى ، وخصوصا مع الحرب الروسية االاوكرانيا ، الموارد الاوروبية في خطر
اروبا تأكل المحصول ولان تريد ان تدخل بيوتنا على اتحاد الافريقي ان يدين اتحاد الاروبي باسترجاع الثروات افريقية وكفى من استغلال بعض الدول المستعمرة وسرق خيراتهم الى يومنا هذا وخصوصا فرانسا
بالفعل لقد قالوا الحقيقة المرة ، فليس هناك حرية للتعبير + الأحكام القضائية لا تبطق و خير مثال الحكم الصادر في حق المغنية دنيا باطما ، هنا يظهر للجميع أن القضاء غير نزيه و غير مستقل
مع حرية التعبير والصحافة في إطار الواقعية لان هناك أشياء في بلادنا.يجب النظر إليها أو تغييرها أو محاربتها عشت في بريطانيا لمدة طويلة و احمل جنسيتها الصحافة و المواطن البريطاني له ضغط كبير على السياسيين
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
نرفض أي تدخل في الشأن الداخلي المغربي.
نعم لدينا مشاكلنا ، لا نقول المغرب جنة الحريات و لا جحيم المنبوذين
Le chien français a l’air enragé, la politique royale portera fruit.
Ce chien ne lâchera pas facilement un biberon plein du lait chaud et surtout gratuit.