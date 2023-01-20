تارودانت : ندوة دولية للدور العائلية القروية بالمغرب ودورها في إدماج الشباب سوسيومهنيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم الاتحاد الوطني لدور العائلية القروية بالمغرب وشركائه، ندوة دولية لحركة الدور العائلية القروية للتربية والتكوين والتوجيه، يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري، تحت شعار ”’شبكة الدور العائلية القروية للتربية والتكوين والتوجيه حل تكاملي في ميدان التربية والتكوين والادماج السوسيومهني للشباب القروي ولتنمية المجالات الترابية ” .

الندوة الدولية التي شارك فيها ممثلي العديد من الدور العائلية بعدد من بلدان العالم، والتي احتضنها المركب الثقافي الجماعي الكردان بإقليم تارودانت.

اللقاء حضره عدد ممثلي السلطات ومنتخبون واقتصاديون من الشركاء، من ضمنهم وزارة الفلاحة ووزارة الإدماج الاقتصادي، التربية والتعليم و التكون المهني.

وعلى هامش برنامج الندوة صرح السيد عابد بو نيت رئيس الإتحاد الوطني للدور العائلية القروية للتربية والتكوين و التوجيه ( أنه بفضل تجربة الدور العائلية إستطعنا تكوين وتأهيل حوالي 9000 شاب و شابة في مجال التكوين الفلاحي على مدى 20 سنة وطموحنا اليوم هو تعميم التجربة على باقي مناطق المغرب و دعمها من طرف مؤسسات الدولة.

وبحسب دراسة قام بها ” معهد بلجيكي” حول الوضعية الإدماجية لخريجي مراكز الدور العائلية القروية بالمغرب، بشراكة مع الاتحاد الوطني الفرنسي للدور العائلية، والتي شملت الشبان والشابات الخريجين لسنوات مابين سنوات 2014 و 2019 أن حوالي 8 في المائة شملت مشاريع فلاحية شخصية بينما 1 في المائة غير فلاحي، وأن 4 في المائة من الشباب إستخلفوا الضيعات العائلية، و 54 في المائة نسبة اليد العاملة المؤهلة، و87 في المائة من الشباب اتبعوا التكوين الرغبات الشبان والادماج. فيما سجلت الدراسة نفسها انخفاض ارتباط الشباب بعائلاتهم في السكن ما بين 40 الى 94 في المائة.

ومن ضمن الدور العائلية القروية المتميزة بالمغرب، الدار القروية بمنطقة الكردان التي تأسست سنة 2005 بمبادرة من التعاونيات الفلاحية من ضمنها الكردان والتعاونية الفلاحية الزاوية وتعاونية كوباك، والاتحاد الوطني للدور العائلية بالمغرب، والتي ساهمت في تخرج 381 شاب وشابة، من ضمنهم 58 في المائة و 11 في المائة اشتغلوا بالضيعات العائلية، و 7 في المائة فضلوا متابعة التكوين والالتحاق بمعاهد اخرى، فيما نسبته 4 في المائة استطاعوا في تبني مشاريع شخصية في إطار فردي او جماعي.

ومن ضمن اهداف هذه الدور تمكين الشباب القروي من الاندماج في سوق الشغل، استخلاف الاباء داخل الضيعات الفلاحية، وتكوين شباب قادر على تحمل المسؤولية، وتقييم الكفاءات المكتسبة عبر الحصول على دبلوم.

وظهرت حركة الدور العائلية القروية بفرنسا منذ 1937، على يد جماعة صغيرة من الفلاحين الراغبين في استفادة ابنائهم من تكوين نوعي والمساهمة في تطوير مهنتهم وتنمية مجالهم. وتوجد اليوم الدور العائلية القروية في 30 بلد عبر العالم .

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