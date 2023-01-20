للمرة الثالثة.. أغنية تجمع عبد الفتاح الجريني و جميلة البدوي و شاروخان

نجلاء مزيان

شارك كل من الفنان عبد الفتاح الجريني والفنانة جميلة البدوي،في النسخة العربية للأغنية الخاصة بفيلم النجم الهندي شاروخان “Pathaan”.

وتم طرح الأغنية عبر موقع رفع الفيديوهات العالمي يوتيوب بالقناة الرسمية “YRF”، لشركة إنتاج الفيلم، حيث تخطت الأغنية 3 ملايين و نصف مليون مشاهدة في ظرف لا يتجاوز 24 ساعة.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها الفنانين جميلة البدوي وفتاح الجريني مع نجم بوليود شاروخان، اذ سبق و اجتمعوا في jabra fan وظالمة.

والجدير بالذكر أن “pathaan” سيتم عرضه يوم 25 يناير الجاري، حيث شارك في بطولته كل من ديبيكا بادوكون وجون إبراهام.

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