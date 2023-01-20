إنزكان: سجينة “مسنة” تدخل في إضراب على الطعام بسبب سوء المعاملة

2023-01-20 / 14:45
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” ان السجينة ” حبيبة زيلي” البالغة من العمر 65 سنة والمصابة بأمراض مزمنة، والمدانة ب 10 سنوات سجنا نافذا بمعتقل أيت ملول، قد دخلت صباح اليوم الجمعة 20 يناير الجاري، في إضراب عن الطعام، بسبب ما اعتبرته مصادر مقربة من عائلتها بسوء المعاملة بداخل المعتقل.

وأضافت نفس المصادر، أن عائلة السجينة، سبق أن نبهت في شكايات لها، وجهت الى إدارة المندوبية السامية للسجون، بسوء المعاملة التي باتت تتعرض لها السجينة من طرف مدير السجن، دون معرفة خلفيات ذلك.

نفس المصادر اشارت، ان تحقيقات باشرتها عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مع المعتقلة ” ح ز” بحضور مدير السجن، والتي استمرت لساعات، دفعها الى الدخول في إضراب عن الطعام من جديد، بسبب ما اعتبرته نفس المصادر القريبة من السجينة بسوء معاملتها.

ويسود تخوف من عائلتها، أن يشكل الاضراب الجديد على الطعام، أن يؤثر على صحتها، خصوصا ان السجينة ” المسنة” كانت قد خاضت إضراب على الطعام ل 100 يوم السنة الماضية، بعد مطالبتها ب ” محاكمة عادلة ” في قضيتها، ادخلها أكثر من مرة في غيبوبة استدعت نقلها للمستشفى الجهوي بأكادير، من أجل استشفاءها.

مجريات قضية السجينة ” ح .ز” عرفت عدة خرجات إعلامية من طرف افراد من عائلها، الى جانب تصريحات لدفاعها، يطالبون بتوفير محاكمة ” عادلة” كما توجيه العشرات من الشكايات الى جهات مركزية، تطالب من خلالها بفتح تحقيق مركزي في ملفها التي قيل انه عرف خروقات .

وقد سبق لمحكمة النقض نهاية السنة المنصرمة، ان وافقت بنقل المحاكمة الى العاصمة الرباط عوض محاكم أكادير، بعد طلب تقدمت به السجينة ودفاعها الى الجهات القضائية المركزية .

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