في أكبر عملية …الدرك يحجز 26 طن من مسكر ” ماحيا” بأولاد التايمة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في أكبر عملية لمحاربة صناعة وترويح مسكر ( ماء الحياة ) تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد تايمة التابع لسرية تارودانت، يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري، من تفكيك مصنع سري متخصص في صناعة وتقطير مسكر ماء الحياة “الماحيا”، بدوار الحديب جماعة الكفيفات بإقليم تارودانت.

عملية مداهمة مصنع ل ” الماحيا” جاء بناءا على توصل مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة، بمعلومات تفيد بتواجد مصنع سري لتقطير وبيع ماء الحياة، ليتم نصب كمين محكم و مداهمة المكان، ادت إلى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة “الماحيا” داخل مسكنه .

وأضافت نفس المصادر، أن هده العملية أسفرت عن حجز كمية هامة من مسكر الماحيا حوالي 26000 لتر جاهزة للتوزيع على المستهلكين ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التين المخمر ” شريحة ” المعد للتقطير قدرت بالأطنان، وكذلك العديد من الآليات والأواني والأنابيب والبراميل وقنينات الغاز المستعملة في عملية تقطير وصنع “الماحيا”

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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