في أكبر عملية …الدرك يحجز 26 طن من مسكر ” ماحيا” بأولاد التايمة
في أكبر عملية لمحاربة صناعة وترويح مسكر ( ماء الحياة ) تمكنت عناصر الدرك الملكي بأولاد تايمة التابع لسرية تارودانت، يوم أمس الخميس 19 يناير الجاري، من تفكيك مصنع سري متخصص في صناعة وتقطير مسكر ماء الحياة “الماحيا”، بدوار الحديب جماعة الكفيفات بإقليم تارودانت.
عملية مداهمة مصنع ل ” الماحيا” جاء بناءا على توصل مصالح المركز الترابي للدرك بأولاد التايمة، بمعلومات تفيد بتواجد مصنع سري لتقطير وبيع ماء الحياة، ليتم نصب كمين محكم و مداهمة المكان، ادت إلى توقيف المشتبه فيه متلبسا بحيازة “الماحيا” داخل مسكنه .
وأضافت نفس المصادر، أن هده العملية أسفرت عن حجز كمية هامة من مسكر الماحيا حوالي 26000 لتر جاهزة للتوزيع على المستهلكين ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التين المخمر ” شريحة ” المعد للتقطير قدرت بالأطنان، وكذلك العديد من الآليات والأواني والأنابيب والبراميل وقنينات الغاز المستعملة في عملية تقطير وصنع “الماحيا”
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
9 تعليقات
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم هذه المنطقة تعرف إنتشار في ترويج المبيعات في مسكر (ماحيا) الذي خرب عقول الشباب ودمرها..
ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار بالدرك الملكي الذي قام بقبض المجرمين في عملية حجز اطوان هذا المسكر (ماحيا) بنواحي تارودانت وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
حسبي الله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب في مسكر ماحيا…لهذا يجب الحد من هذه الظاهرة البشعة التي خربت بيوت عدة…
يجب معاقبتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لمن يريد تخريب عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل..
شكرآ للدرك الملكي على المجهودات المبذولة لمواصلة ومحاربة هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب وتدمرها وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لقد كثر كثيرا التجارة والصناعة في مسكر ماحيا ببلادنا وبالاخص تلك المنطقة اصبحت مشبوهة بترويج المسكر ماحيا ولهذا يجب على السلطات الأمنية والدركية ان تكثر فيها المراقبة المستمرة والمشددة لمحاربتها…
لو كان كل مسؤول يقوم بعمله بمصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة لما كان المغرب في أحسن الظروف وتنظيفه من هؤلاء المفسدين والمجرمين ومخربي عقول الشباب….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل مسكر فهو حرام ..لقد ذكره الله في كتابه الكريم لقوله تعالى (الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان؛ فاجتنبوه لعلكم تفلحون..)
للاسف الشديد الحكومة تعطي الترخيص من أجل بيع الخمور على علم نحن شعب إسلامي وهذا منكر وحرام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.