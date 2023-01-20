الشرطة الإسبانية تعتقل نجم برشلونة بمزاعم اعتداء جنسي

2023-01-20 / 12:34
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة لابانغوارديا المحلية، أن الشرطة الإسبانية اعتقلت داني ألفيس مدافع منتخب البرازيل، ونجم برشلونة سابقا، اليوم الجمعة بعد استجوابه بمركز للشرطة في المدينة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

ونفى ألفيس هذه المزاعم في وقت سابق.

وبدأت محكمة في كتالونيا في وقت سابق هذا الشهر، إجراءات دعوى قضائية بشأن جريمة اعتداء جنسي مزعومة جراء شكوى تقدمت بها سيدة زعمت حدوثها في ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر الماضي.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن السيدة اتهمت ألفيس، لاعب بوماس المكسيكي حاليا، بالتحرش بها عندما كانت مع أصدقائها في الملهي.

وأقر ألفيس بأنه كان في الملهي مع أشخاص آخرين، لكنه نفى حدوث هذا التصرف.

وقال لصحافيين: “كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص. لا أعرف هذه السيدة… كيف يمكنني فعل ذلك لامرأة؟ (بالطبع) لا”.

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‫2 تعليقات

  1. الهبال….الحماق….كل سافلة ارادت مصيريف تختار احد المشاهير و تتهمه بالتحرش او الاعتداء الجنسي و يتم تصديقها و كأنها قديسة كانت تمر جنب البار فقط …و ترى الدول الاوروبية تتنافس في دعم اتهامات النساء للرجال من أجل الابتزاز او على الاقل الشهرة و المشاهدات و اليوتوب يدفع…هزلت

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