عشرات المهاجرين المغاربة محرومون من جوازات سفرهم بقنصلية “برشلونة”
يبدو أن القنصلية العامة ب”برشلونة” لم تستوعب بعد التعليمات الصادرة عن وزارة الخارجية بضرورة خدمة وتسهيل الإجراءات الإدارية لمغاربة العالم الذين ضاقوا ذرعا بالبيروقراطية المتعمدة من قبل هذه التمثيلية القنصلية في معالجة ملفات معقدة كتلك التي تتعلق بالمغاربة الذين لا يتوفرون على شواهد السكن لإعتبارات إجتماعية، ما يجعل كثيرا من هؤلاء عرضة لطلب اللجوء الإنساني أو الحماية الدولية أمام أعين الجميع بما فيهم إبن السفير السابق القنصل العام ” شريف الشرقاوي”.
لا يستطيع أحد أن ينكر التراجع الخطير على مستوى الخدمات الإدارية في هذه القنصلية العامة بعد تعيين “إبن السفير” على رأسها، وهو ذاك الرجل الذي لا علاقة له بالتسيير ولا الإدارة سوى ما يملى عليه من مكتب في الطابق الأول قيل أنه يعالج ملفات المصلحة الإجتماعية وهو في حقيقة الأمر لا يعالج شيئا غير راتبه الشهري الضخم الذي يتجاوز أو يناهز 4000 أورو شهريا ناهيك عن ضعفه الذي يستخلصه ” الزعيم” القابع في الطابق العلوي الذي يفترض منه أن يجد الحلول لهذه الفئة من المغاربة الذين ينامون في الشوارع وفي السيارات وحتى تحت القناطر لأسباب مادية محضة.
فكل ما يقال عن قنصلية ” برشلونة” تؤكده الأحداث والوقائع وليس مجرد كلام فارغ، والغريب في كل هذا ان المصالح المركزية بالوزارة عاجزة ولم تتحرك للتحقيق في كل هذه الإختلالات، علما بأن تحركها في هذا الباب قد يفضح أشياء أخرى حصرا لم تصل بعد إلى السلطة الرابعة.
فهل ما زالت وزارة الخارجية ونحن في سنة 2023 تحابي وتتستر على أخطاء بعض القناصلة العامون وأبناء السفراء الذين عينتهم في مناصب أكبر بكثير من مسارهم المهني وتجربتهم المتواضعة في تسيير الشأن القنصلي ؟ أم أنها ستتدارك أخطاءها السابقة وتعجل بوضع حد للتسيب وعشوائية القرارات سيما في حل معضلة جوازات السفر المحروم منها عشرات المهاجرين المغاربة في الدائرة القنصلية ل” برشلونة”.
4 تعليقات
فعلا مغاربة العالم يعانون مع الادارات داخل الوطن وفي القنصليات كيف يطلبون من المواطن ان ياخد الموعد في الانترنيت رغم ان الجيل الأول لم يسبق له ان دخل المدرسة كما أن الحراس الدين يستقبلون المواطنين المغاربة بالقنصليات لا يتحدت اللغة العربية هل هدا هو تقريب الإدارة من المواطنين مغاربة العالم يطالبون بأن تفتح القنصليات يوم السبت لتمكبن الدين يشتغلون من الحصول على وتاءقهم اتمنى ان تحل مشاكل وقضايا الجيل الأول لانه بدون حل قضايا ومشاكل الجيل الأول فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم لان الجيل التاني ينضر إلى وطنه كيف يعامل بالادارات
مع الاسف هناك بعض القناصة متسلطين على الجالية المغربية بالخارج كاننا من الجزائر!! على القنصل العام للمملكة المغربية احترام البنود والقوانين المعمول بها في وزارة الخارجية، وتقديم وتسريع كل ما يلزم مغاربة العالم في القنصلية حق عليه وكذالك على الجالية احترام الموظفين اذا كانوا محترمين طبعا… المهم على سي بوريطة التدخل العاجل لفك لغز هذا المتسلط.
ابن السفير والتعنت القوة المخزنية التي يتعنى بها هذا المتسلط!! قم بعملك ولا تتجاهل جالية محمد السادس ببرشلونة، هم من يساهمون في الاقتصاد الوطني، وخطاب جلالة الملك كان واضح وضوح الشمس، لماذا كل هذا التقاعس!! ولماذا إعطاء صورة خبيثة تخدم اعداء الوطن في الخارج!! اتمنى من وزارة الخارجية التدخل لحل هذه الازمة ولا نريد امثال ابناء وهبي وما جاورهما…!
أسي ياسر كفاك من الاصطياد في الماء العكر فكل المغاربة ببرشلونة يعرفون شطحاتك فاتق الله وان كان هناك مواطن تعرض التعسف كما تزعم فهناك طرق واضحة ومعروفة كي يقدم شكايته لوزارة الخارجية أو تقوم انت (كجمعوي!!!)بتقديم الحالة مشخصة وليس عامة