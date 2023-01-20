قطاع الحافظي وجمهورية السنغال يتباحثان سبل التعاون في مجالي الماء للشرب والتطهير السائل

2023-01-20 / 11:00
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ع محياوي _ هبة بريس

استقبل عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، حسب بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه، سيرين مباي تيام، وزير الماء والتطهير بجمهورية السنغال، مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من كبار المسؤولين بوزارته، والمدير العام للشركة الوطنية للمياه بالسنغال (SONES) والمدير العام للمكتب الوطني للتطهير السائل بالسنغال (ONAS).

ويدخل هذا اللقاء، حسب ذات البلاغ، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها الوفد السنغالي للمغرب في الفترة الممتدة من 16 إلى 20 يناير 2023، كما شكل مناسبة لمناقشة فرص وآفاق تعزيز التعاون في مجالات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال.

خلال هذا اللقاء، ذكر عبد الرحيم الحافظي في كلمته بالظرفية المائية الحالية بالمملكة والتي تتميز بندرة الموارد المائية، واغتنم هذه الفرصة لتسليط الضوء على الحلول المقترحة لمواجهة هذه الوضعية. وفي هذا الصدد، أشار السيد المدير العام إلى أن تدبير العجز المائي يتطلب تشجيع التقنيات المبتكرة في مجال الماء، كما أشار للنموذج الجديد في المغرب لتطوير الموارد المائية غير التقليدية وخاصة تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة من أجل تقليص التبعية للموارد المائية التقليدية التي تتأثر بالتغيرات المناخية.

وبهذه المناسبة، أبرز عبد الرحيم الحافظي فرص التعاون القائمة بين المغرب والسنغال في مجالات الماء الشروب والتطهير السائل والتي ستمكن من الاستفادة من خبرة الطرفين في هذه المجالات.

ومن جانبه، أشاد الوزير سيرين مباي تيام بالتعاون المغربي السنغالي في مجال الماء ودعا الى تعزيزه وتقويته والاستفادة من خبرة وتجربة المكتب في تحلية مياه البحر واستعمال الطاقات المتجددة في هذا المجال. كما عبر المسؤولون السينغاليون عن رغبتهم في تطوير هذا التعاون ليشمل ميادين الرقمنة ومراقبة جودة المياه وتقوية القدرات.

كما قام الوفد السنغالي بزيارة ميدانية لمحطة معالجة المياه أبي رقراق للاطلاع على تجربة المكتب في إنتاج الماء الشروب والتقنيات المستعملة من طرف المكتب في معالجة المياه.

وفي ختام هذا اللقاء، اتفق الطرفان على مراجعة اتفاقيات الشراكة الحالية بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والشركة الوطنية للمياه بالسنغال (SONES) والمكتب الوطني للتطهير السائل بالسنغال (ONAS) لتشمل محاور وفرص التعاون الجديدة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء.

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