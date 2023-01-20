الفنان عبد النبي البنيوي ينعي والدته الراحلة: “ماتت الحياة في عيني”

نجلاء مزيان

فجع الفنان المغربي عبد النبي البنيوي في وفاة والدته أمس الخميس بعد معاناتها مع المرض.

و نشر بطل مسلسل “جوديا” عبر منصة “فايسبوك” منشورا جاء فيه :”ماتت الحياة في عيني ، ماتت أمي،نسألكم صالح الدعاء ،إنا لله وإنا إليه راجعون”.

و فور إعلانه خبر الوفاة، تهاطلت عليه تعاليق التعازي و المواساة من طرف أصدقائه في المجال الفني و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

و في هذا الصدد كتبت فرح الفاسي :”أم صديقنا الممثل عبد النبي البنوي في ذمة الله، اللهم إرحمها وأدخلها جناتك وإجعل مرضها مكفر لذنوبها”.

و بدوره كتب الفنان أمين الناجي:”زميلي و صاحبي و خويا عبد الني البنيوي يفجع بفقدان والدته، إنا لله وإنا اليه راجعون، الله يرحمها ويوسع عليها خويا و الله يصبركم على فراقها، عزايا و عزاك واحد اخويا”.

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