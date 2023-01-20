الPPS يدعو الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لارتفاع الأسعار
سجل المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً، خلال اجتماعة الأخير، تَحَسُّنَ مؤشرات بعض القطاعات والمجالات، ومنها السياحة وصادرات السيارات وعائدات مغاربة العالم وقطاع الفوسفاط.
كما سجل الحزب إيجاباً بعض التدابير الاجتماعية للحكومة، وأساساً تلك المرتبطة بالنتائج الجدية والواعدة للحوار الاجتماعي في قطاع التعليم.
وأعرب الحزب بهذا الصدد، عن أمله في أن تُشكل معالجةُ جُلِّ ملفات الموارد البشرية، ضمن النظام الأساسي المتفق عليه، مدخلاً لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بما يحقق مدرسة الجودة والتفوق وتكافؤ الفرص.
كما عبر المكتب السياسي عن تطلعه إلى أن يشمل الحوارُ الاجتماعي كافة فئات الموظفين والأجراء والمتقاعدين، بما يُسهم في تحسين دخلهم وظروف معيشتهم.
وفي هذا الإطار، أثار الحزب انتباه الحكومة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة وعملية، بغاية التصدي للارتفاع المقلق للأسعار، خاصة بالنسبة للمواد الاستهلاكية الأساسية، وبهدف حماية القدرة الشرائية للمغاربة، عوض الاكتفاء ببعض التدابير المعزولة وذات الأثر المحدود، وباللجوء إلى مقاربة تبريرية تستند إلى عامل التقلبات الدولية.
وأعرب عن ضرورة الشروع الفعلي للحكومة في إجراء الإصلاحات الكبرى المُنتظَرَة والكفيلة بإعطاءِ نَفَسٍ جديد للاقتصاد الوطني، من قبيل الإصلاح الجبائي، وتحسين الحكامة، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتماد تصنيع وطني حقيقي، وفلاحة تُحقق الاكتفاء الذاتي الغذائي، والاستثمار في القطاعات الصاعدة، وضمان الأمن الطاقي والمائي والدوائي، وتوفير دعم حقيقي للمقاولة المغربية وللقطاع الخصوصي في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يُمَكِّنُها من تجاوز الصعوبات التي تواجهها. إنه السبيل الأنجع من أجل توفير إمكانيات ومداخيل هامة، من شأنها تغطية نفقات الحماية الاجتماعية، وإصلاح منظومتيْ الصحة والتعليم، ومواجهة الفقر والهشاشة، والتخفيف من حدة التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وغيرها من الأوراش الاجتماعية، بما يحقق عدالة اجتماعية أقوى.
10 تعليقات
الشعب لديه وسيلة أخرى وهيا التقشف والمقاطعة..
الحكومات المتعاقبة هي المسؤولة عن تظهور الحالة المعيشية التي وصل اليها المغرب..
إنما نشكوا بثنا وحزننا الى الله ممن تولوا أمورنا ونهبوا بلادنا وضيعوا حقوقنا وغفلوا عنا فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا .حكومات همها الوحيد هو قضاء مصالحهم ..
تراجع كبير في القدرة الشرائية للمواطنين..
هذه الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية اثقلت جيوب الشعب فالاغلبية تعيش بالديون وبحالة مزرية جدا..
على من تضحك اسي بنعبدالله.مرارا وتكرارا تكلمت عن ارتفاع الاسعار.ماذا ستفعل ان كنت رئيس جكومة عن ارتفاع الاسعار.لا شيئ.بل ستزيد من ارتفاعها.بارك من الضحك علينا هل اصبح المواطنين اضحوكة لديكم.
اللهم المستعان ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه المسلم.لم نعد ننتظر مساعدة او اي شيء من الحكومة..
لم يعد المواطن قادر على تحمل اعباء هذه الزيادة التي اثقلته..
الحكومة لم تعد تخدم لصالح المواطن بل العكس والاحزاب السياسية كلها عملة لوجه واحد..