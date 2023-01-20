“تهريب المخدرات” يجر شابة للاعتقال بالعيون

2023-01-20 / 10:08
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هبة بريس

تمكنت فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن العيون، من إيقاف امرأة تبلغ من العمر 20 سنة، وذلك لاشتباه تورطها في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وحسب مصدر أمني، فقد جرى إيقاف المشتبه فيها بعد إعداد كمين محكم لها بإحدى الوكالات بمدينة العيون، الخاصة بنقل البضائع صوب إحدى البلدان الإفريقية، وذلك بعد حجز إرسالية عبارة عن قنينة غاز معبأة ب 25 صفيحة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي 2450 غراما.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم إخضاع الموقوفة لتدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليها، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة قصد إيقاف كل من له ارتباط بهذه القضية.

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‫10 تعليقات

  2. شكرا للشرطة على مجهوداتهم المبذولة من اجل التصدي لنشاط المتاجرين في المخدرات..

  3. على وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني تنظيم حملات اعتقال تجار المخدرات والخمر..

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