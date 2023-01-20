بيدرو سانشيز

سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي

2023-01-20 / 09:20
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز، أن النواب الاشتراكيون صوتوا ضد قرار إدانة المغرب في البرلمان الأوروبي.

وقال سانشيز في تصريح أدلى به على هامش توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع الرئيس الفرنسي، مساء أمس الخميس، “إنه قرار لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوربيين الاشتراكيين الإسبان إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”.

وعبر المسؤول الاسباني عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب جيدة.

هذا وعارض القرار المذكور، 17 من أصل 32 نائبا وهم اشتراكيون إسبان.

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‫10 تعليقات

  1. حان الوقت ليجمد المغرب جميع علاقاته مع الإتحاد الأوروبي و التعامل فقط مع الدول الأوروبية التي تحترمه لتكون رسالة واضحة للإتحاد الأوروبي…

  4. لسنا تابعين للاتحاد الأوروبي يجب أن يدينوا أنفسهم أولا بأكل ثروات العرب وافريقيا..

  5. ليس لدى البرلمان الأوربي الحق في إدانة أو الإشادة بحقوق الإنسان في بلدان بعيدة عنه مشكلتنا نحن العرب أننا تشتتنا وأصبحنا لقمة سائغة لدى الغرب..

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