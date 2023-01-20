سانشيز: النواب الاشتراكيون صوتوا ضد إدانة المغرب بالبرلمان الأوربي
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز، أن النواب الاشتراكيون صوتوا ضد قرار إدانة المغرب في البرلمان الأوروبي.
وقال سانشيز في تصريح أدلى به على هامش توقيع معاهدة صداقة وتعاون مع الرئيس الفرنسي، مساء أمس الخميس، “إنه قرار لا نوافق على بعض عناصره، الأمر الذي دفع النواب الأوربيين الاشتراكيين الإسبان إلى عدم دعمه، على غرار ما حصل في عمليات تصويت أخرى”.
وعبر المسؤول الاسباني عن أمله أن تكون العلاقات بين إسبانيا والمغرب جيدة.
هذا وعارض القرار المذكور، 17 من أصل 32 نائبا وهم اشتراكيون إسبان.
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12 تعليقات
حان الوقت ليجمد المغرب جميع علاقاته مع الإتحاد الأوروبي و التعامل فقط مع الدول الأوروبية التي تحترمه لتكون رسالة واضحة للإتحاد الأوروبي…
لا نقبل إبتزازات البرلمان الأوربي جملة وتفصيلا..
اللهم احفظ بلادنا و لا عزاء للحاقدين..
لسنا تابعين للاتحاد الأوروبي يجب أن يدينوا أنفسهم أولا بأكل ثروات العرب وافريقيا..
ليس لدى البرلمان الأوربي الحق في إدانة أو الإشادة بحقوق الإنسان في بلدان بعيدة عنه مشكلتنا نحن العرب أننا تشتتنا وأصبحنا لقمة سائغة لدى الغرب..
الدول الأوروبية لا تفهم ان زمن الاستعمار قد انتهى ..
حملة ممنهجة من طرف الأوروبيين هدفها استفزاز المغرب..
على المغرب أن يراجع حساباته مع الاتحاد الأوروبي..
تغيرت الأمور داخل مبنى المغرب . فمغرب اليوم ليس مغرب الامس ..
شكرا الحكومة الإسبانية على موقفها اتجاه المغرب..
اما حان الوقت لقطع العلاقات نهائيا مع فرنسا ومع من يتحالف معها. تعليق التعاون الامني، الفلاحة، الصيد البحري، إنهاء إغراق البلد بالافارقة على حساب المواطنين، الرجوع الى الساعة البيولوجية…. أم أننا لا زلنا مستعمرين من طرفهم.أوروبا الفاشلة لا تمثل العالم، والارزاق بيد الله وليس بيدهم، والله الغني.إلا إذا كان بعض المسؤولين المسترزقين لا يأبهون بعزة النفس، ويرغمون ملايين المغاربة على الذل.
على الشعب أيضا مقاطعة كل ما هو فرنسي حتى التأشيرة الفرنسية، وإلا فلنصل جميعا صلاة الجنازة على كرامتنا، ولنستمر في تعظيم سيدي النصراني. والسلام
اعتقد ان اوروبا تلعب على الحبلين وتمسك بالعصا من الوسط وذلك من اجل الابتزاز السياسي والاقتصادي ومصادرة المواقف وكسب صفقات الموارد في المغرب العربي…فمرة تدين هذا واخرى تدين ذاك من اجل التاديب…وهي المدانة فعلا في هذا السلوك الابتزازي.