طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، نزول أمطار ضعيفة بأقصى الشمال- الغربي للمملكة، فضلا عن تساقط أمطار أخرى متفرقة خلال الليلة الموالية فوق مناطق السايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بشرق الساحل المتوسطي وبالسواحل الوسطى، في حين سيبقى الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي أو جليد، وذلك فوق كل من الأطلس والريف وشرق البلاد. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 04 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وهضاب الفوسفاط والهضاب العليا الشرقية، وما بين 09 و 15 درجة بمنطقة سوس وجوار السواحل وبالجنوب، وستكون ما بين 03 و 08 درجات في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان أحيانا بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارطيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان، ومؤقتا قويا إلى جد قوي الهيجان خلال الصباح بباقي السواحل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0