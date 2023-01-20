برشلونة يكتسح سبتة المحتلة بخماسية ويتأهل إلى ربع نهائي كأس الملك

هبة بريس _ رياضة

اكتسح فريق برشلونة، مساء الخميس، فريق سبتة المحتلة بخماسية نظيفة، وذلك خلال المباراة التي جرت بينهما لحساب دور الثمن من كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

واستهل رافينيا دياز الأهداف الدقيقة 41، وذلك بعد تسديدة مُتقنة حملت بصمته المُميزة غالط بها الحارس.

ونجح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 50، بعد أن أهداه فرانك كيسي الكرة داخل منطقة الجزاء، فأسكنها الشباك بمهارةٍ كبيرة.

وسجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 70، بعد فاصلٍ مهاري توجه بتسديدة قوية في مرمى الفريق صاحب الأرض.

وأكمل الإيفواري فرانك كيسي الرُباعية في الدقيقة 77 بعد ترجمته لكرة عرضية من رافينيا دياز، حوّلها برأسه مُتقنة في مرمى سبتة المحتلة

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 10 0