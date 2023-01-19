اشتوكة : التحقيق مع رئيس جماعة ونائبه ومهندس في ملف خروقات تعميرية

2023-01-19 / 21:07
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بناء على شكاية وجهها عامل إقليم اشتوكة ايت باها الى وكيل الملك بابتدائية انزكان، يتهم من خلالها رئيس الجماعة الترابية وادي الصفا ونائبه بمنح شهادة المطابقة و السكن لمجموعة سكنية من أربعة اشطر مخصصة للسكن الاجتماعي.

وقالت مصادر الجريدة أن مصالح الدرك الملكي بيوكرى, قد باشرت اليوم الخميس، تحقيقاتها مع رئيس الجماعة ونائبه ومهندس معماري ومقاول على خلفية منح شهادة المطابقة وشهادة السكن لمجموعة سكنية بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها.

وذكرت مصادر عليمة، أن مصالح التعمير بعمالة اشتوكة ايت باها قد اعترضت على إنجاز المشروع في وقت سابق، بعد أن أمرت صاحب المشروع بايقاف الأشغال بسبب عدم احترام تصاميم الخرسانة.

وأضاف نفس المصدر، أن مصالح وزارة السكنى والتعمير قد نبهت الجماعة الى عدم منح شهادة المطابقة لكون البناية تشكل خطرا على مرتاديها لوجود خلل في الاساسات وان البناءات مخالفة لتصاميم الخرسانة. مؤكدا على أن شهادة المهندس في متل هذه المشاريع الممولة من طرف وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة لاتكفي لمنح شهادة المطابقة، بل انها هذه الشهادة متوقفة على الرأي الملزم لمصالح هذه الوزارة.

وأفاد ذات المصدر، أن من خروقات إنجاز هذا المشروع هو إقدام صاحب المشروع ببناء الشطر الرابع دون القيام بسحب الترخيص بالبناء، مما مكنه من التهرب من أداء غرامات التأخير لكونه لم يلتزم بالآجال المنصوص عليها في دفتر التحملات.

من المنتظر، إحالة كل من رئيس المجلس الجماعي ونائبه والمهندس المعماري وصاحب المشروع على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لانزكان.

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