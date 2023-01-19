ميسي يتفوق على رونالدو ويقود باريس سان جيرمان للتتويج

هبة بريس _ رياضة

تألق أسطورتا كرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة جمعة فريق “موسم الرياض” الذي يضم نجوما من قطبي الكرة السعودية الهلال والنصر، ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبرغم النقص العددي من الشوط الأول، بعد طرد الظهير الإسباني خوان بيرنات، إلا أن باريس سان جيرمان نجح بالتفوق على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة.

وفي المباراة الغزيرة بالأهداف، سجل رونالدو هدفين أحدهما من علامة الجزاء، في ظهوره الأول بالملاعب السعودية، في المباراة التي أقيمت على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض، ليحصل على جائزة رجل المباراة.

كما سجل زميله البرازيلي بالنصر أندرسون تاليسكا هدفا، وسجل أيضا مدافع الهلال الكوري الجنوبي هيو سون جانغ.

في حين سجل خماسية باريس سان جيرمان، كل من النجمين ميسي وكيليان مبابي من ركلة جزاء، والمدافعان ماركينيوس وسيرجيو راموس، والمهاجم الشاب هوغو ايكيتيكي.

وكان النجم البرازيلي نيمار أضاع ركلة جزاء في الشوط الأول، تصدى لها الحارس محمد العويس.

وشهدت المباراة عناقا وديا بين رونالدو وميسي، الذي أشيعت أنباء عن قرب التحاقه بمنافسه خلال السنوات الماضية إلى السعودية، عبر بوابة الهلال.

يشار إلى أن المباراة دعت إليها هيئة الترفيه التي يترأسها المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.

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