الداخلية الفرنسية: أكثر من مليون شخص في مظاهرات ترفض “اصلاح التقاعد”

2023-01-19 / 20:43
0
هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء البلاد شاركوا اليوم الخميس في المظاهرات التي انطلقت ضد مشروع حكومي يهدف لإصلاح نظام التقاعد

وذكرت ذلك قناةBFMTV نقلا عن وزارة الداخلية، في حين تحدثت الأرقام الرسمية عن نزول 80 ألف شخص إلى شوارع العاصمة باريس.
.
الجدير بالذكر أن عناصر الشرطة الفرنسية استخدموا في وقت سابق الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في باريس.

هذا وتعارض غالبية الفرنسيين الإصلاحات الجديدة التي يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فرضها على نظام التقاعد، والرواتب في فرنسا.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Elabe الفرنسية قبل أيام، أن أكثر من 60 بالمئة من الفرنسيين يؤيدون الاحتجاجات التي تخطط لها النقابات العمالية الفرنسية، احتجاجا على الإصلاحات التي يعتزم ماكرون إدخالها على الرواتب، والتي سيتم بموجبها رفع سن التقاعد حتى الـ 64 عاما، وأن 46 بالمئة سيشاركون في الاحتجاجات خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: RT

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20 عاما

محكمة جزائرية تقضي غيابيا بسجن الوزير شكيب خليل 20…

2023-01-19 / 18:47
Photo of للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد

للمرة ال11.. مجلس النواب اللبناني يفشل في انتخاب رئيس…

2023-01-19 / 11:53
Photo of إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

إضراب عام في فرنسا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد

2023-01-19 / 09:39
Photo of كندا تستدعي السفير الروسي

كندا تستدعي السفير الروسي

2023-01-18 / 23:46
Photo of المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بإقالة رئيس حزب “شاس”

2023-01-18 / 19:32
Photo of رويترز: روسيا تزيد إمداداتها من وقود “الديزل” للمغرب

رويترز: روسيا تزيد إمداداتها من وقود “الديزل” للمغرب

2023-01-18 / 17:20
Photo of زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

زيلينسكي: تحطم مروحية وزير الداخلية “مأساة مروعة”

2023-01-18 / 13:43
Photo of أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

أوكرانيا.. مصرع وزير الداخلية ومسؤولين بارزين في تحطم مروحية

2023-01-18 / 12:00
Photo of منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

منظمة العفو الدولية تدعو الجزائر للإفراج عن صحفي

2023-01-18 / 09:41
Photo of وفاة معمرة عن 118 عاما

وفاة معمرة عن 118 عاما

2023-01-17 / 23:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق