العراق بطلا للخليج بهدف قاتل على عمان في الوقت الإضافي

هبة بريس _ رياض

فاز منتخب العراق ببطولة خليجي 25، الخميس، بعد انتصاره في المباراة النهائية بنتيجة 3-2 في الوقت الإضافي على نظيره العماني أمام أنظار أكثر من 65 ألف متفرج في ملعب جذع النخلة في البصرة.

وسجل مناف يونس الهدف الثالث للعراق في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1

وسجل إبراهيم بايش هدف أسود الرافدين الأول في الدقيقة 24 من تسديدة بعيدة من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس العماني.

وأهدر العمانيون فرصة أولى لتعديل النتيجة عندما سدد جميل سليم اليحمدي ضربة جزاء في الدقيقة 84 تصدى لها حارس أسود الرافدين جلال حسن.

وفي الثواني الأخيرة من الدقيقة السادسة الإضافية في المباراة احتسب الحكم ركلة جزاء لعمان بعد العودة إلى تقنية الفار، وتمكن صلاح اليحيائي من تسجيلها لتذهب المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 115 من الأشواط الإضافية سجل أمجد عطوان للعراق من ضربة جزاء، ثم عادل عمر المالكي في الدقيقة 119، قبل أن يسجل مناف يونس هدف الفوز في الدقيقة 120.

وهذا اللقب هو الرابع للعراق في تاريخه والأول منذ ما يقارب 35 عاما.

وضمّت البطولة 8 دول، هي العراق والكويت وعمان والسعودية والبحرين وقطر واليمن والإمارات.

وسبق مباراة النهائي حادثة تدافع للحشود الكبيرة التي تدفقت لحضور المباراة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات، لكن الأوضاع ما لبثت أن استقرت سريعا

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