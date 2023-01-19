الأميرة للا مريم تستقبل رئيسة “مركز كينيدي”

هبة بريس _ الرباط

استقبلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، اليوم الخميس بالرباط، السيدة ديبورا ف. روتر، رئيسة مركز جون فيتجرالد كينيدي للفنون المسرحية، التي كانت مرفوقة بالسيدة ناتاليا كوبو دي بولغيروني رئيسة اللجنة الدولية للفنون بالمركز.

وتقوم الشخصيتان الثقافيتان الأمريكيتان بزيارة للمملكة لحضور حفل توزيع جوائز “الميداليات الذهبية للفنون”، المقرر يوم 23 يناير الجاري بمراكش.

ويشكل هذا الحفل، الذي ينظمه مركز كينيدي، مناسبة لمنح ميداليات ذهبية لشخصيات فنية مغربية، تقديرا لجهودها ومساهماتها في مجال الفنون على الصعيد العالمي.

ويعد مركز كينيدي، الذي تم تدشينه سنة 1971، بمثابة المركز الثقافي الوطني للولايات المتحدة. وهو يولي مكانة هامة للإنتاجات الأجنبية في إطار برامجه الفنية.

كما يعتبر مركز كينيدي، الذي يوجد مقره في واشنطن العاصمة، ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، ويتوفر على وحدات مخصصة للتربية الفنية، بهدف تشجيع تطوير الفنون، وكذا التبادل الثقافي بين الولايات المتحدة وبقية العالم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0