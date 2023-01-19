منظمة : ” الأمازيغية ” لم تعرف أي تحسن

هبة بريس _ الرباط

قال تقرير لمنظمة مغربية، الأربعاء ،إن “وضعية الأمازيغية خلال عام 2022 “لم تعرف أي تحسن ملموس ومهم”.

وقال التقرير السنوي لـ”الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” (أزطا أمازيغ)، إنه بالرغم من “المجهودات الجزئية” المبذولة في مجال ترسيم اللغة الأمازيغية إلا أنها “لم تمنع استمرار العديد من الخروقات والانتهاكات” في هذا المجال.مؤكدا انه “لا تزال الأمازيغية في وضعية قرار مع وقف التنفيذ”.

واعتبر المصدر بأن “كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات”.

وبحسب معطيات التقرير، فإن الحقوق المدنية والسياسية تعرضت “لتراجعات خطيرة على جميع المستويات”، كان من أبرزها “استمرار انتهاك حق الجمعيات والمنظمات الأمازيغية في التنظيم والوجود والتجمع والاحتجاج المدني”.

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