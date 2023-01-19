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منظمة : ” الأمازيغية ” لم تعرف أي تحسن

2023-01-19 / 19:11
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هبة بريس _ الرباط

قال تقرير لمنظمة مغربية، الأربعاء ،إن “وضعية الأمازيغية خلال عام 2022 “لم تعرف أي تحسن ملموس ومهم”.

وقال التقرير السنوي لـ”الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة” (أزطا أمازيغ)، إنه بالرغم من “المجهودات الجزئية” المبذولة في مجال ترسيم اللغة الأمازيغية إلا أنها “لم تمنع استمرار العديد من الخروقات والانتهاكات” في هذا المجال.مؤكدا انه “لا تزال الأمازيغية في وضعية قرار مع وقف التنفيذ”.

واعتبر المصدر بأن “كل السياسات العمومية والترابية كرست دونية اللغة الأمازيغية وثانويتها في التراتبية اللغوية التي أقرتها الدولة المغربية في مختلف المجالات”.

وبحسب معطيات التقرير، فإن الحقوق المدنية والسياسية تعرضت “لتراجعات خطيرة على جميع المستويات”، كان من أبرزها “استمرار انتهاك حق الجمعيات والمنظمات الأمازيغية في التنظيم والوجود والتجمع والاحتجاج المدني”.

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‫7 تعليقات

  1. التشريع في المغرب غير مفهوم . و القضات و المحامون و كبار رجالات القانون احتارو فيه كما هو.

    فما بالك لو كان بالامازيغية التي لم يبدأ تدريسها فعليا حتى الآن.

  2. واش هاد النشطاء الامازيغيين غادين يقريو ولادهم بالامازيغية او الانجليزية..الفرنسية ..العربية ….كونو تحشمو…فكرو في التنمية و الوحدة…الامازيغية كاينا في القلب وحنا امازيغ..لكن باش نقري ولادي بحرف التيفناغ..الهبال هادا 😂

  3. الناس راه باغة الشغل وماتأكل. أما اجبارها على لهجة لاتغني ها من جوع فهذا تحدي لها.
    فعلى الامازيغ ان يتركوا للمواطنين الاختيار للتعلم والعمل بالامازغية. لاننا في قرن التكنولوجيا الجديدة والسرعة. وكل شيء باللغة الإنجليزية. لذا يجب التفكير بتعلم الانجليزية من الأقسام الابتدائية.
    اما عن فرض يوم عطلة للسنة الامازغية وتعلمها فهذا قمع للمواطن.

  5. الفرنسية لغة قائمة بذاتها في المغرب وموجودة في الفضاءات العامة وفي التعليم والناس يتكلمون بها وموجودة في جميع مناحي الحياة يلزمهم فقط يكتبوها فالدستور وها حنا ربحنا لغة قانونية جديدة،

  6. يجب رفع الحيف والتهميش على لغتنا الوطنية الأمازيغية والتي هي ملك لجميع المغاربة.

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