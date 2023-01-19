فيفا”: 1,5 مليار مشجع شاهدوا نهائي مونديال قطر

هبة بريس _ رياضة

شهد نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم بقطر في 18 ديسمبر 2022 حضور 88966 متفرجا بملعب (لوسيل) بجانب 5ر1 مليار عبر العالم شاهدوا مباراة نهائية حافلة بالإثارة جمعت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

وبحسب “د ب أ” فقد ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، أنه بعد مرور شهر على اليوم الذي رفع فيه ليونيل ميسي وليونيل سكالوني وكتيبة “التانغو” الكأس، نستعرض حقائق وأرقاما من البساط الأخضر وخارجه تعكس الحجم الهائل لأكبر بطولة للعبة رياضية على الإطلاق.

وأضاف: “تشير الأرقام إلى أن حوالي 5 مليارات شخص تفاعلوا مع كأس العالم قطر 2022، متابعين محتوى البطولة عبر مجموعة من المنصات والأجهزة في جميع أنحاء العالم الإعلامي، فعلى التواصل الاجتماعي كان هناك 6ر93 مليون مشاركة عبر جميع المنصات، مع 262 مليار وصول تراكمي و95ر5 مليار مشاركة”.

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