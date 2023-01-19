تونس تمنع دخول الأمير هشام للمشاركة في ندوة حول الربيع العربي

2023-01-19 / 18:36
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هبة بريس _ الرباط

قامت السلطات التونسية مساء اليوم الخميس بمنع الأمير هشام العلوي من الدخول إلى تونس للمشاركة في ندوة ثقافية حول الربيع العربي،

وتوجه الأمير هشام إلى العاصمة التونسية للمشاركة في ندوة دولية من تنظيم الشهرية الفرنسية الشهيرة “لوموند
دبلوماتيك”، وبمجرد وصوله الى المطار مساء اليوم، منعته الشرطة التونسية من خول البلاد دون تقديم تبريرات .

وأكد الأمير هشام الواقعة حيث قال إن “معاملة الشرطة كانت لائقة وباحترام، ولكن بدون تبرير”

وقال في تصريح صحفي ” أنه كان سيحضر ندوة ثقافية تتحدث عن الربيع العربي. ويتزامن هذا الحادث مع الأزمة التي تمر منها العلاقات بين تونس والرباط على خلفية ملف الصحراء”.

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تعليق واحد

  1. ما يسمى بالتخريب العربي دمر دولا واضعف وافقرها وستعاني منها إلى الأبد وانا اقول لاعداء الوحدة الترابية المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين مرتزقة البولزاريو سيموتون جوعا وعطشا بالخيام البالية بتندوف القافلة تسير والكلاب تنبح هدا هو حال مرتزقة البولزاريو وحكام العسكر العجزة ودميتهم

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