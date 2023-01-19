تطبيق آلية جديدة لـ”الفار” تبدأ تجربتها في المغرب

2023-01-19 / 18:33
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هبة بريس _ رياضة

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “IFAB”، عن تطبيق آلية جديدة في تقنية الفيديو “VAR”، على أن تبدأ تجربتها في كأس العالم للأندية في المغرب.

وجاء في الإعلان إن الحكام سيشرحون قرارات حكم الفيديو المساعد (VAR) للجماهير بمكبرات الصوت في الملعب.

وأضاف المجلس أن هذه التجربة سيتم اختبارها لمدة 12 شهرا في المسابقات الدولية، بدءا من 1 فبراير في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن يقوم الحكام بشرح كافة القرارات التي يتم اتخاذها بناء على خاصية حكم الفيديو المساعد (VAR)، من خلال مكبرات الصوت، للجماهير.

كما ناقش المجلس أيضا التوضيحات المتعلقة بقوانين اللعبة لعامي 2023/2024، بما في ذلك تأكيد التوجيهات المنشورة حول “استمرار اللعب” في حالات التسلل. وتم إصدار إرشادات بعد دراسة عدد من المواقف خلال المباريات، بحسب ما نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية.

بالإضافة لدراسة الإجراءات الممكنة لخلق ظروف أكثر عدلاً لكلا الفريقين من حيث مقدار الوقت المتاح في المباراة، ضمن الإطار الذي وضعته قوانين اللعبة الحالية.

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