مدريد .. فاعلون سياحيون يروجون لجهة الشرق وجهة سياحية واعدة

هبة بريس - وجدة

انطلقت بوم الأربعاء 18 يناير الجاري بالعاصمة الاسبانية مدريد، الدورة 43 للمعرض الدولي للسياحة، بمشاركة مغربية متميزة، للترويج لوجهة المغرب الحامل لعلامة “المغرب، أرض الأنوار”.

ويعتبر معرض fitur من أهم المعارض ومناسبة أفضل للترويج السياحي، لكونه أكبر معرض تجاري للأسواق الخارجية والداخلية في المنطقة الأيبيرية والمستقطبة و المصدرة للسياح من أمريكا اللاتينية.

وكانت المشاركة المغربية وازنة من حيث المتدخلين والفاعلين في المجال السياحي، على رأسهم المكتب الوطني المغربي للسياحة، الكنفدرالية الوطنية للسياحة، الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بالمغرب، والفدرالية الوطنية لوكلاء الأسفار، بالاضافة إلى المجالس الجهوية للسياحة.

وبخصوص المشاركة المغربية في هذه الدورة، صرح منير قديجي، المدير العام لشركة أوماسين للأسفار والنقل السياحي بوجدة، أن هذه المشاركة تأتي في سياق تعزيز الوجهة المغربية، خاصة بعد المجهود الكبير الذي بذل على مستوى التسويق والترويج، وأبرز كذلك، بأن مشاركته في هذه الدورة في الرواق المغربي، تروم للترويج لجهة الشرق كوجهة سياحية واعدة، تتوخى التعريف بمؤهلات الجهة و التي سبق وكانت موضوع ترويج واسع لعدد من الفاعلين في القطاع السياحي من مختلف الأسواق الأوروبية بالخصوص.

وأضاف كذلك، أن جهة الشرق، تضمن تنوعا في العرض السياحي بين ما هو مرتبط بالسياحة الشاطئية، والسياحة البيئية والجبلية، لما تزخر به من تنوع بيولوجي بحيث تتوفر على مناطق رطبة و مناطق صحراوية تضمن تجربة مختلفة.

كما تجدر الاشارة، إلى أن بعض المؤشرات تشير إلى أن الحملة الترويجية الأخيرة لوجهة المغرب بالسوق الإسباني، حققت نسبة إرضاء تناهز %91 حيث عبرو عن اهتمامهم بزيارة المغرب.

وهذا، حظي المكتب الوطني المغربي للسياحة بتتويج وتميز جديد من طرف مجلة الأسفار “بياخار”، واحدة من المجلات الإسبانية المتخصصة بمجالي السياحة والأسفار، باختيار المغرب “أفضل وجهة سياحية مستدامة صاعدة” برسم موسم 2022-2023، وذلك خلال حفل نظم الثلاثاء الماضي، من طرف “ريال فابريكا دي طابيسيس” بالعاصمة الإسبانية.

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