كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة

2023-01-19 / 16:46
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي17 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و872 ألف و925 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و420 ألف و376 شخصا، مقابل 24 مليون و919 ألف و265 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 59 ألف و502 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و131 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و666 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط -سلا -القنيطرة (8)، الدار البيضاء سطات (6)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 169 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 5 حالات.

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‫8 تعليقات

  2. كيف يتم الكتمان و السكوت عن هذا المرض الذي ينتشر في هذه الأثناء بسرعة البرق و يؤذي الصغير و الكب كل المغاربة حاليا مصابون به تحت اسم نزلة برد لكني لا أراه حقا

  4. متى يتم رفع حالة الطوارئ الصحية و كل تبعاتها ؟
    ما السبب في إبقاء حالة الطوارئ الصحية ؟
    معدل الإصابات خلال 14 يوم الأخيرة لا يصل إلى 0.07 حالة لكل 100 ألف نسمة

  5. الحمد لله 15 مصاب بأنفلونزا فصل الشتاء وليس كورولا وهذا عدد قليل جدا لا داعي لذكره نحمد الله تعالى ونشكره الذي جنبنا الأمراض الفتاكة اما الحكومة فلم وفن بأي جهد يدكر في مكافحة الامراض العسيرة الوصول السل ينخر أجسام الفقراء في الجبال والقرى

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