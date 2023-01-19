زيت الزيتون “مغشوشة” تتسلل إلى موائد المغاربة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تفجرت بإقليم اشتوكة أيت باها ، خلال هذه الايام الاخيرة، فضيحة ” الزيوت المغشوشة ” بعد أن حجزت مصالح المراقبة الغذائية كميات كبيرة بعدد من نقط البيع بالاقليم ، وهي إشارة قوية إلى خطر بات يهدد صحة المغاربة، يستدعي من مصالح وزارة الداخلية ومعها الأجهزة المعنية بمراقبة المواد الغذائية ، شن حملة وطنية شاملة لمواجهة شبكات تتاجر في هذه المادة ” السامة ” قبل وصولها إلى موائد المغاربة .

ورغم أن موسم جني الزيتون، قد بدأ خلال الاشهر القليلة الماضية، غير ان الحصيلة لم تكن جيدة كالمواسم السابقة بسبب عدة إشكالات بعضها مرتبط بضعف التساقطات المطرية والبعض الآخر مرتبط بعملية موسم تلقيح بذور شجرة الزيتون بسبب ظاهرة ضعف ” المناحل” التي شهدتها مناطق من المملكة السنة الماضية .

جريدة ” هبة بريس” زارت عدد من نقط بيع هذه الزيوت، ووقفت على حقائق ومعلومات صادمة، لعدد من التجار ” الغشاشين” فضلوا مراكمة الأموال على حساب صحة المواطنين، مستغلين ضعف أجهزة الرقابة بالمدن والاقاليم .

الآلاف من القنينات تعرض بشكل يومي على المستهلك المغربي، إما بالمتاجر او بالاسواق او حتى بسيارة لباعة جائلين خصوصا بالقرب من المساجد أو ” السويقات” .

عادة ما يقدم المستهلك المغربي، على تذوق السلعة قبل الاقدام على شرائها، وهذه الحيلة يستعملها أغلب التجار، ويكون الحوار بين الطرفين، على مصدر تلك الزيوت ” البعض يقول من الحوز او الاخر من الوالدية او بني ملال او العطاوية، ولعل رائحة الزيت وتذوقه من أهم الحيل لإسقاط الزبون في شراك التجار، غير أن السلعة ” المغشوشة” هي التي تباع للمستهلك بعد إلهائه بطرق إحتيالية، بعد التفاوض على ثمن إقتناء الكمية .

– المواد المستعملة في عملية ” الغش”

تعرض هذه الأيام زيوتا للبيع للمستهلك، على أساس أنها زيوت جديدة في حين أن الأمر يتعلق بزيوت مغشوشة مخلوطة بـ”فانيدة” تمنحها لونا أحضرا بشكل مؤقت لجعل الغفلة بين البائع والشاري ممكنة.

ويعمد مروجوا هذه الزيوت المغشوشة إلى مزج شحوم وزيوت مائدة بأقراص يتم استيرادها من اسبانيا، شبيهة بمسكنات الرأس، تعطي للزيوت لونا أخضرا فاقعا مع مذاق شبيه بذلك الموجود في زيت الزيتون الجديدة.

بعض التجار يقدم أثمنة تفصيلية للمستهلك، وهذا عادة ما يثير الرغبة في شراء كمية، بعد خفض الثمن على ما هو متداول للتر الواحد الغير مغشوش المحدد في سعر 80 درهم ، في حين أن التاجر يقدم لك عرض 5 لترات ” بثمن 150 درهم ، أي بسعر ثلاثين درهما للتر الواحد.

كما أن هناك تجار يعمدون الى مزج كمية من زيت الزيتون الحقيقية مع الزيت ” الرومية” من أجل الزيادة في الكمية، والدعاء انها زيوت جديدة.

– مواطنون يقتنون زيوت مؤشر عليها

من خلال التأثيرات السلبية لزيوت ” المغشوشة، دفع بالكثير من المستهلكين التوجه الى اقتناء الزيوت المؤشر عليها من طرف الجهات المختصة، تفاديا لتعرضهم لاخطار صحية، خصوصا بعد أن أكدت تقارير مخبرية أن الزيوت ” المغشوشة” قد تصيب مستهلكيها بمرض ” التشمع الكبدي” الى جانب اعراض اخرى للجهاز الهضمي.

– أجهزة رقابية ” نائمة” وموسمية

في الوقت الذي تتحرك فيه مصالح مراقبة وزجر الغش وتخوض كل شهر رمضان للقيام بحملات موسمية لحجز أطنان من السلع المهربة والمشكوك في سلامتها الغذائية، فإنه بمجرد انتهاء شهر الصيام حتى تعود الأحوال على ماهي عليه ويعود تجار الغش لممارسة عملهم بشكل اعتيادي غير عابئين بما يمكن أن تشكل سلعهم المغشوشة من تهديد لصحة المواطنين.

ورغم أن خطر الزيوت المغشوشة باتت تهدد الصحة العامة، غير أن أجهزة المراقبة غائبة تماما، مما يستدعي من البرلمان او جمعيات حماية المستهلك، دق الناقوس، والمرافعة من أجل حماية صحة المستهلك المغربي، ومحاربة لوبيات الغش المنتشرة بجميع مناطق المغرب.

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