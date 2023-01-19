وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
صورة تعبيرية

بعد الاعلان عن شغور منصبه.. من سيخلف أقدم كاتب عام لوزارةالتربية الوطنية؟

2023-01-19 / 15:47
0
محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة، أعلنت عن قرار يروم فتح التباري لشغل منصب الكاتب العام للوزارة خلفا ليوسف القاسمي الذي حظي بتعيين جديد على رأس الشركة الوطنية لإنجاز و تدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس” بعد مصادقة الحكومة على ذلك في وقت سابق.

يوسف القاسمي الذي يعد أقدم كاتب عام بوزارة التعليم إبان حكومة عباس الفاسي، بتعيينه الأخير هذا، سيترك كرسي الكتابة العامة للتباري، وفي هذا الصدد، رجحت مصادر، ورشحت أسماء وازنة للظفر بهذا المقعد الشاغر، من قبيل أن محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بنزرهوني، والمدير السابق للموارد البشرية شفيق أزبة، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى ادراج اسم آخر ويتعلق الأمر مصطفى سليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، فيما تداول آخرون محمد أضرضور المدير الحالي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يراقب فرقاطة روسية محملة بصواريخ “فرط صوتية “

المغرب يراقب فرقاطة روسية محملة بصواريخ “فرط صوتية “

2023-01-19 / 19:46
Photo of مطالب للحكومة بتمكين عمال “سامير” من حقوقهم الاجتماعية

مطالب للحكومة بتمكين عمال “سامير” من حقوقهم الاجتماعية

2023-01-19 / 19:27
Photo of منظمة : ” الأمازيغية ” لم تعرف أي تحسن

منظمة : ” الأمازيغية ” لم تعرف أي تحسن

2023-01-19 / 19:11
Photo of تونس تمنع دخول الأمير هشام للمشاركة في ندوة حول الربيع العربي

تونس تمنع دخول الأمير هشام للمشاركة في ندوة حول…

2023-01-19 / 18:36
Photo of الحبس النافذ لموظفين مسؤولين بجماعة مكناس لاختلاسهم 350 مليون من ميزانيتها

الحبس النافذ لموظفين مسؤولين بجماعة مكناس لاختلاسهم 350 مليون…

2023-01-19 / 17:37
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 15 إصابة جديدة

2023-01-19 / 16:46
Photo of زيت الزيتون “مغشوشة” تتسلل إلى موائد المغاربة

زيت الزيتون “مغشوشة” تتسلل إلى موائد المغاربة

2023-01-19 / 16:09
Photo of بسبب الاحتجاجات في فرنسا.. لارام تلغي رحلات من وإلى باريس

بسبب الاحتجاجات في فرنسا.. لارام تلغي رحلات من وإلى…

2023-01-19 / 14:15
Photo of وهبي للراغبين في الزواج مرة ثانية: “قدو بعدا غير بالأولى و تزوجو حتى عشرة”

وهبي للراغبين في الزواج مرة ثانية: “قدو بعدا غير…

2023-01-19 / 13:56
Photo of توقيع اتفاقيتين لمحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية خاصة

توقيع اتفاقيتين لمحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية…

2023-01-19 / 13:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق