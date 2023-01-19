بعد الاعلان عن شغور منصبه.. من سيخلف أقدم كاتب عام لوزارةالتربية الوطنية؟

محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن وزارة التربية الوطنية و التعليم الاولي والرياضة، أعلنت عن قرار يروم فتح التباري لشغل منصب الكاتب العام للوزارة خلفا ليوسف القاسمي الذي حظي بتعيين جديد على رأس الشركة الوطنية لإنجاز و تدبير المنشآت الرياضية “سونارجيس” بعد مصادقة الحكومة على ذلك في وقت سابق.

يوسف القاسمي الذي يعد أقدم كاتب عام بوزارة التعليم إبان حكومة عباس الفاسي، بتعيينه الأخير هذا، سيترك كرسي الكتابة العامة للتباري، وفي هذا الصدد، رجحت مصادر، ورشحت أسماء وازنة للظفر بهذا المقعد الشاغر، من قبيل أن محمد بنزرهوني، مدير مديرية الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية محمد بنزرهوني، والمدير السابق للموارد البشرية شفيق أزبة، فيما ذهبت مصادر أخرى إلى ادراج اسم آخر ويتعلق الأمر مصطفى سليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، فيما تداول آخرون محمد أضرضور المدير الحالي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.

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