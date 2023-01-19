إيطاليا: العثور على جث.ة شيخ مغربي ملقاة على سكة حديدية

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

عثرت السلطات الإيطالية بمدينة فاريزي شمال إيطاليا، على جثة شيخ يبلغ من العمر 75سنة من أصل مغربي، على خط سكة القطار في ظروف غامضة.

ومباشرة بعد الابلاغ عن جثة السبعيني ، حضرت دورية للشرطة العلمية، وكذا الطبيب الشرعي والنائب العام بالمنطقة لأخذ صورة كاملة عن الضحية .

وحسب التحريات الأولية، يبقى احتمال دهس قطار للمهاجر المغربي هو الأرجح بناء على الأثار الموجودة على الجثة، بالرغم من أن جميع الاحتمالات تبقى قائمة إلى حدود إجراء التشريح الطبي للجثة. وبعد استكمال إجراءات البحث والتحقيق ، نُقلت جثّة المهاجر المغربي إلى المستشفى قصد إخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، بأمر من نائب المدعي العام.

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