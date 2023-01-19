في مناورات جديدة.. البرلمان الأوروبي “يتورط” في إدانة المغرب
في مناورات جديدة، نجحت جهات معادية للمغرب داخل البرلمان الأوربي، في توريط الأخير بإصدار قرار إدانة يتعلق بوضعية حقوق الإنسان وحرية الصحافة في المغرب.
البرلمان الأوربي، في “محاكمة صورية”، أصدر قرارا يومه الخميس، يدين المغرب حول “وضعية الصحفيين وحقوق الإنسان”، وسط إشادة جهات معادية للمملكة وأخرى غارقة في اتهامات الفساد.
قرار البرلمان الأوربي، يأتي في سياق تعرف فيه المملكه نهضة ومسارا تنمويا مهما في كافة المجالات، أثار غيرة وجنون جهات معروفة بعدائها للبلاد وبتحركاتها المشبوهة لضرب والاساءة إلى صورتها وإنجازاتها.
قرار البرلمان الأوربي الذي يعتبر ضربا في استقلالية القضاء المغربي وتدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد، يتزامن وتطور الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ما يؤكد عدم انسجام هذا الأخير مع جهازه التنفيذي وفشله في الدفاع عن علاقاته وشراكاته.
قرار البرلمان الأوربي، الذي تعرف حيثياته وأسبابه والجهات التي تقف ورائه، لن يثني المملكة وأبنائها على المضي قدما في مسار النموذج التنموي الجديد والخيارات السياسية والنجاحات الدبلوماسية للمغرب التي أضحت تطير النوم من أعين عدد من المنبوذين الذين يخططون لقرارت معادية ليلا كاللصوص للإعلان عن نهارا كالجبناء.
10 تعليقات
يجب على البرلمان المغربي خلق لجنة مستقلة لحقوق الانسان تقوم بإصدار تقارير حقوقية في أوروبا ودول العالم وعرضها على البرلمان لمناقشتها والتصويت عليها أسوة لما يفعله برلمان أوروبا او برلمان امريكا
عاشت روسيا اللهم انصرهم على اوروبا العنصرية
لا لتغطية الشمس بالغربال كما يقال،فكلنا مغاربة وندري ما يتعرض له الصحفيين الأحرار من مضايقات ومتابعات وأحكام زائفة..أما حقوق الإنسان فحدث ولاحرج ،فقط يوجد الإسم أما الواقع المعاش فعالم آخر ،هل هناك حرية التعبير والنقد ونقد المسؤولين وحرية التدين .؟؟كافكم نفاقا والوقوف أمام الجلادين والمجرمين والفاسدين.. عوض الضحايا ،واستنكار كل ما يقع للمجتمع من تهميش واحتقار وتفقير وإهانات…
البرلمان الحكومى المغربى لمنطمه حقوق الإنسان لليونيسكو حريه التعبير بكلام موضح أى الصحافه تطير وحريه ميزان عداله الصحافه لا يركبها العبيد وحزب الإستقلال حزب فاسد يحرض السباب للهجره السريه الخارجبه وهدا ليس ضمن مداخلات سياسه المغرب حيث يقوم بإسائه للمساركين للندوه الصحافيه لله ينصروا أى حفاط على دستور مسطره قانون الدوله وتنفيد كلام جلاله الله ينصروا لمحاسبه هدا الحزب الإستقلال الفاسل الفاسد يفسدون فى الأرص ولا يصلحون أى فساد آدارى وفساد حكومى يستدرجونهم كسخصيات دوله لوقوعهم فى فخ ويجب إحالتهم على القصاء كدوله عادله هن نساء دوله الإتصالات
هل الاتحاد الاوربي كذب على المغرب بل ان المغرب اجهز على الحريات والحقوق كلها حتى اصبح المواطن المغربي يدخل الى السجن بسبب تدوينة
إن أكبر عدو للبلاد و أكبر مشوه و مدنس بصورتها في العالم هو الفساد السياسي و المالي و انكسار القضاء أمامه، فضاءح بحجم الجبال تضرب كل مكتسباتنا الدستورية و لا زال الفساد السياسي الذي ينخر كيان هذا الوطن يحعل من القضاء كركوزا في يده يرقص به كما يحاو له و يجعل المجتمع الدولي ينظر الى بلدنا دون ادنى تقدير و احترام
اخواني, لا تبالوا بخزعبلات بعض الشواذ المحسوبيين على اليسار الاوربي.المغرب ماض في تنويع شركائه ويعمل وفق مصالحه العليا. تلك الشرذمة المثلية التي افسدت المجتمع الغربي لن تنال شيئا من ارادة المغرب في تنميته. المراوغات البئيسة لبعض البؤساء لن تغير شيئا في سياسات المغرب, الدولة ذات سيادة التي ترفض كل الافتزازات الحقيرة.
جهات داخل البرلمان !!!! التصويت جاء بالأغلبية الساحقة ماعدا 35 عظو اكيد ستطالهم التحقيقات ليتبين انهم من أكلة السحت الممغرب كان يشتري ضعاف النفوس بأموال القروض والهبات لكن بعد فضيحة بغتسيس وفضيحو ماروكو غيت سقطت الأقنعة ومعها ورقة التوت وعن قريب اوامر قبض دولية ضد المنصوري ومل من شارك في الفساد واعان ا نقل اموال الفساد الى ب لمام وربا المغرب اصبح كالكلب الأجرب الكل ينفر منه ولا يريد مخاطته
ليس حقوق الانسان فقط بل نعرض الي الرشاوي والي التجسس وطالب باطلاق سراح الزفزافي في اقرب وقت
ولا نظن بان المغرب له مساحة للمناورة حيث انهالت عليه المصائب من كل جهة منها المحاكمات والاتهامات والمشاكل مع الجيران ولا نعتقد بان تبرير ان المغرب يتطور قد تنطلي علي الشعب المغربي لانه لو كان كذلك لما تمت ادانته وهي المرة الارلي منذ ربع قرن وهذا بعني انه تم كشف الاشخاص الذين كانوا يغطون ويتسترون عن فضائحه
أنا كمغربي يحز في نفسي أن تعرض فرنسا في متحف جماجم الجزائريين لسياح و رئيسها يهين الجزائر ويعتبرهم بلا هوية ويقول فرنسا من خلقت شيء إسمه الجزائر ثم يستقبل بالقبل والعناق من نساء الجزائر