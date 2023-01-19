بسبب الاحتجاجات في فرنسا.. لارام تلغي رحلات من وإلى باريس

2023-01-19 / 14:15
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هبة بريس

أعلنت شركة الخطوطة الملكية الجوية “لارام” عن إلغاء رحلاتها من وإلى باريس، بسبب المظاهرات المزمع عقدها الخميس في فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد.

واتخذت “لارام” عددا من من الإجراءات لتعويض المسافرين على متن هاته الرحلات الملغية، عبر برمجة رحلات جديدة إلى العاصمة الفرنسية.

وفي حالة رفض الزبون الانتقال على الرحلة المقترحة، تضيف لارام، فإن الشركة، ستعوضه عن ثمن التذكرة التي اشتراها، أو عبر تغيير تاريخ الرحلة مجانا، حسب التواريخ المتوفرة من وإلى الوجهة نفسها، أو تغيير وجهته التي ألغيت رحلتها، إلى أي بلد أوروبي آخر على نفس الخطوط الجوية، في أفق 15 يوما من تاريخ إلغاء الرحلة، مع احتساب الرسوم الزائدة، على أن يحتفظ الزبون بمدة الإقامة الأولية نفسها.

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