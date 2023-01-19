وهبي للراغبين في الزواج مرة ثانية: “قدو بعدا غير بالأولى و تزوجو حتى عشرة”

2023-01-19 / 13:56
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

زار عبد اللطيف وهبي وزير العدل، مرفوقا بغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مقر المحمكة الإدارية ببرشيد عشية أمس الأربعاء لتدشين الواجهة الأمامية التي تتضمن عددا من مكاتب الخدمة للمرتفقين.

و على هامش زيارته، صرح عبد اللطيف وهبي بأن منصة الزواج الإلكترونية التي أحدثتها الوزارة ستستاهم في حلحلة مجموعة من القضايا العالقة، و ستسمح فقط للزوجين المعنيين و القاضي المكلف بالتتبع بالولوج لها.

و أضاف وزير العدل: “نشتغل على مجموعة من الإصلاحات القانونية، أنا مكنفهمش كيفاش واحد مازال ما حل مشاكلو مع الزوجة الأولى و يتحصل على الإذن بالزواج مرة أخرى”.

و قال وهبي في ذات التصريح: “نفتارضو أن واحد السيد طلق مراتو و بغا يتزوج وحدة أخرى، إذا لم يثبت أنه أدى المبالغ المستحقة العالقة للزوجة فلماذا سيكون له الإذن بالزواج من أخرى، أنا مافهمتش هادي، لي بغا يعاود يتزوج يكون مسؤول تجاه الأولى و يأدي ما عليه و يتزوج حتى بعشرة ماعنديش مشكل”.

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‫6 تعليقات

  1. بصح مقدوه فيل زادوه فيلة سي وهبي عطاك الله صحة شفتي منكر مبهدل الاولى وباغي تعدد واش كتلقاه شارف عنده ثمانين سنة وباغي بنت عشرين سنة مزيان واولى شرفتيها بلا وقت ايو حيث لقيتيها نية وخبز ربي في طبگو جات معاك لعب عليها العشره

  6. نسي فضيحة مباريات ولوج المحاماة وبدأ يفتي في الزواج والتعدد صدق من قال إن كنت في المغرب فلا تستغرب

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