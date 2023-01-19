إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :
– إفران : 11 ملم
– فاس : 9 ملم
– وجدة : 7 ملم
– بنسليمان والجديدة : 6 ملم
– مكناس والحسيمة : 5 ملم
– الناظور والقنيطرة : 4 ملم
– تيط مليل والدار البيضاء وسيدي سليمان وسلا والرباط والعرائش : 3 ملم
– تطوان وطانطان : 2 ملم
– بني ملال وسطات: 1 ملم
– تازة والنواصر والمحمدية وميدلت وخريبكة وطنجة والسمارة وشفشاون : أقل من ميليمتر.
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5 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
مدينة إفران مدينه رائعة جداً
مرحباً بكم في مدينة إفران
إفران كأنها مدينة في النرويج وليست المغرب
إفران صعب العيش فيها