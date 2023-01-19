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إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-19 / 12:32
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية :

– إفران : 11 ملم

– فاس : 9 ملم

– وجدة : 7 ملم

– بنسليمان والجديدة : 6 ملم

– مكناس والحسيمة : 5 ملم

– الناظور والقنيطرة : 4 ملم

– تيط مليل والدار البيضاء وسيدي سليمان وسلا والرباط والعرائش : 3 ملم

– تطوان وطانطان : 2 ملم

– بني ملال وسطات: 1 ملم

– تازة والنواصر والمحمدية وميدلت وخريبكة وطنجة والسمارة وشفشاون : أقل من ميليمتر.

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