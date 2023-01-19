سطات.. جث.ة معلقة بحبل داخل شقة تستنفر السلطات

2023-01-19 / 12:06
6
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن المصالح الأمنية بسطات، فتحت صباح اليوم الخميس، تحقيقاتها على خلفية العثور على جثة شخص معلقة بحبل داخل شقة منزله بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات، مماخلف استنفارا انتقلت على اثره عناصر الوقاية والسلطات الامنية والمحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط المكان بهدف اخراج الجثة ونقلها صوب تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي.

عناصر مسرح الجريمة الولائية، بدورها قامت بعملية مسح كامل لمحيط الواقعة وأخذ عينات من الجثة من شأن ذلك أن يفيد في مجريات التحقيق التي باشرها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأكدت ذات المصادر، أن الجثة التي تم العثور معلقة بحبل في ظروف وصفت بالغامضة، تعود لشاب متزوج وأب لطلفلة، اذ تم نقل جثته صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات في انتظار الافراج عن تقرير الطب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وف..اة سجين مغربي اختناقا بأحد سجون إيطاليا

وف..اة سجين مغربي اختناقا بأحد سجون إيطاليا

2023-01-18 / 18:18
Photo of الرباط.. استنفار أمني بعد العثور على حارس ليلي مقت.ول بحي يعقوب المنصور

الرباط.. استنفار أمني بعد العثور على حارس ليلي مقت.ول…

2023-01-18 / 14:16
Photo of إصابة سائحين وستة أشخاص في حادث سير ضواحي تنغير

إصابة سائحين وستة أشخاص في حادث سير ضواحي تنغير

2023-01-15 / 21:29
Photo of انت…حار ” مخزني” سواحل بوجدور في ظروف غامضة

انت…حار ” مخزني” سواحل بوجدور في ظروف غامضة

2023-01-15 / 16:15
Photo of م..صرع عامل بناء بعد سقوطه من أعلى بناية بصفرو

م..صرع عامل بناء بعد سقوطه من أعلى بناية بصفرو

2023-01-12 / 19:14
Photo of البيضاء.. حافلة للنقل الحضري ت-دهس شخصا

البيضاء.. حافلة للنقل الحضري ت-دهس شخصا

2023-01-10 / 11:20
Photo of حادثة سير تودي بحياة الوكيل العام الأسبق بالبيضاء

حادثة سير تودي بحياة الوكيل العام الأسبق بالبيضاء

2023-01-10 / 09:17
Photo of ضحايا مير اللفث ..العدد يرتفع إلى 15 جثة

ضحايا مير اللفث ..العدد يرتفع إلى 15 جثة

2023-01-09 / 23:14
Photo of حريق يأتي على سوق دالاس بالبيضاء.. والتجار: “الأسباب ديما مجهولة و30 عام وحنا كنتحرقو”

حريق يأتي على سوق دالاس بالبيضاء.. والتجار: “الأسباب ديما…

2023-01-09 / 10:20
Photo of انتـ..ـحار شاب عشريني في ظروف غامضة بفاس

انتـ..ـحار شاب عشريني في ظروف غامضة بفاس

2023-01-08 / 21:59

‫6 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق