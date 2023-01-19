سطات.. جث.ة معلقة بحبل داخل شقة تستنفر السلطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن المصالح الأمنية بسطات، فتحت صباح اليوم الخميس، تحقيقاتها على خلفية العثور على جثة شخص معلقة بحبل داخل شقة منزله بحي سيدي عبد الكريم بمدينة سطات، مماخلف استنفارا انتقلت على اثره عناصر الوقاية والسلطات الامنية والمحلية إلى عين المكان، حيث تم تطويق محيط المكان بهدف اخراج الجثة ونقلها صوب تمهيدا لاخضاعها للتشريح الطبي.

عناصر مسرح الجريمة الولائية، بدورها قامت بعملية مسح كامل لمحيط الواقعة وأخذ عينات من الجثة من شأن ذلك أن يفيد في مجريات التحقيق التي باشرها المحققون بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وأكدت ذات المصادر، أن الجثة التي تم العثور معلقة بحبل في ظروف وصفت بالغامضة، تعود لشاب متزوج وأب لطلفلة، اذ تم نقل جثته صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات في انتظار الافراج عن تقرير الطب الشرعي لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة.

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