صورة تعبيرية

شبهة التسمم تفتح التحقيقات في وفاة تلميذ بسطات

2023-01-19 / 11:36
5
محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من بسطات، أن جثة تلميذ في ربيعه الحادي عشر، عرضت على طبيب التشريح بمستشفى الحسن الثاني بسطات على خلفية الاشتباه في تناوله لنقانق ” الكاشير” بإحدى محلات المواد الغذائية بمدينة سطات.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر الامن بسطات دخلت على الخط من خلال توسيع دائرة التحقيقات وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التقرير الطبي لفك ملابسات وظروف وفاة الطفل الذي لم يتجاوز 11 ربيعا وهو الذي ينحدر من جماعة سيدي العايدي.

ذات المصادر، أكدت أن الضحية كان رفقة والده لحظة تناوله للوجبة المذكورة، قبل أن يحس بمغص شديد عجل بنقله على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني من أجل اسعافه قبل أن يسلم روحه لبارئها، مما استدعى فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت باجراء تشريح طبي على جثة الهالك بغية الوقوف على الأسباب الرئيسية للوفاة.

هذا ومن المنتظر، أن يتم تشييع جنازة الطفل الصغير بمسقط رأسه بإحدى الدواوير بجماعة سيدي العايدي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وهبي للراغبين في الزواج مرة ثانية: “قدو بعدا غير بالأولى و تزوجو حتى عشرة”

وهبي للراغبين في الزواج مرة ثانية: “قدو بعدا غير…

2023-01-19 / 13:56
Photo of توقيع اتفاقيتين لمحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية خاصة

توقيع اتفاقيتين لمحاربة الهدر المدرسي لدى الأطفال في وضعية…

2023-01-19 / 13:38
Photo of إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-19 / 12:32
Photo of الثلوج تكسو مداشر المغرب العميق ببويبلان

الثلوج تكسو مداشر المغرب العميق ببويبلان

2023-01-19 / 11:19
Photo of بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأطوروت” تدعو زبنائها إلى تنظيم تنقلاتهم

بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأطوروت” تدعو زبنائها إلى تنظيم تنقلاتهم

2023-01-19 / 10:40
Photo of مراكش الوجهة الأكثر شعبية للفرنسيين خلال 2022

مراكش الوجهة الأكثر شعبية للفرنسيين خلال 2022

2023-01-19 / 09:19
Photo of طقس الخميس.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. سماء ممطرة بعموم مناطق المملكة

2023-01-19 / 09:09
Photo of تجريد 222 شخصا من “جوازات السفر الذهبية” بقبرص

تجريد 222 شخصا من “جوازات السفر الذهبية” بقبرص

2023-01-18 / 22:59
Photo of توزيع سيارات اسعاف لفائدة جماعات ترابية بجهة بني ملال خنيفرة

توزيع سيارات اسعاف لفائدة جماعات ترابية بجهة بني ملال…

2023-01-18 / 22:18
Photo of خطأ لغوغل حول صرف الدولار مقابل الدرهم يهز قلوب المغاربة

خطأ لغوغل حول صرف الدولار مقابل الدرهم يهز قلوب…

2023-01-18 / 21:09

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق