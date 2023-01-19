شبهة التسمم تفتح التحقيقات في وفاة تلميذ بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من بسطات، أن جثة تلميذ في ربيعه الحادي عشر، عرضت على طبيب التشريح بمستشفى الحسن الثاني بسطات على خلفية الاشتباه في تناوله لنقانق ” الكاشير” بإحدى محلات المواد الغذائية بمدينة سطات.

وأضافت مصادرنا، أن عناصر الامن بسطات دخلت على الخط من خلال توسيع دائرة التحقيقات وفي انتظار ما ستسفر عنه نتائج التقرير الطبي لفك ملابسات وظروف وفاة الطفل الذي لم يتجاوز 11 ربيعا وهو الذي ينحدر من جماعة سيدي العايدي.

ذات المصادر، أكدت أن الضحية كان رفقة والده لحظة تناوله للوجبة المذكورة، قبل أن يحس بمغص شديد عجل بنقله على وجه السرعة صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني من أجل اسعافه قبل أن يسلم روحه لبارئها، مما استدعى فتح تحقيق تحت اشراف النيابة العامة المختصة التي أمرت باجراء تشريح طبي على جثة الهالك بغية الوقوف على الأسباب الرئيسية للوفاة.

هذا ومن المنتظر، أن يتم تشييع جنازة الطفل الصغير بمسقط رأسه بإحدى الدواوير بجماعة سيدي العايدي.

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