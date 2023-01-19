بمناسبة العطلة المدرسية.. “الأطوروت” تدعو زبنائها إلى تنظيم تنقلاتهم

2023-01-19 / 10:40
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هبة بريس

بمناسبة العطلة المدرسية، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار أن شبكة الطرق السيارة ستعرف حركة سير مهمة خاصة، يومه الجمعة 20 يناير 2023 ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، ويومه السبت 21 يناير 2023 ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يومه الأحد 29 يناير 2023 الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار بـتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنيـة من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC، أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، عدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار، توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

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