وهبي: “سيتم إطلاق مشاريع رقمية خلال فبراير ستكون في خدمة المواطن”

2023-01-19 / 15:53
1

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

قام عبد اللطيف وهبي وزير العدل موفوقا بغيثة مزور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بزيارة لمقر المحكمة الابتدائية ببرشيد، حيث أعطيا انطلاقة العمل رسميا بالمكاتب الجديدة التي تم تشييدها.

و في هذا الصدد، أكد وهبي أن المكاتب الأمامية للواجهة التي تم إنشاؤها في المحكمة الابتدائية لبرشيد تأتي تنفيذا لمضامين اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة العدل ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتفعيلا لمضامين البرنامج الوطني لتحسين الاستقبال بالمواقع النموذجية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

و أضاف وزير العدل أن هاته المكاتب تندرج في إطار جهود الوزارة لاستكمال برنامج عملها الخاص بالنهوض بوضعية بنايات المحاكم بالمملكة وتأهيل البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية، و هي تروم بالأساس تحسين ظروف الاستقبال وتبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها وتقريب القضاء من المواطنين.

و أوضح عبد اللطيف وهبي كذلك إلى أنه سيتم خلال شهر فبراير المقبل الإعلان عن مجموعة من المشاريع الرقمية الجديدة التي ستكون في خدمة المواطن، والتي من شأنها تسهيل الولوج إلى الخدمات والمرافق العمومية بشكل أكبر.

ما رأيك؟
المجموع 11 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط..بحث فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج الاقتصادي

الرباط..بحث فرص التعاون بين المغرب وألمانيا في مجال الإدماج…

2023-01-19 / 20:00
Photo of الأميرة للا مريم تستقبل رئيسة “مركز كينيدي”

الأميرة للا مريم تستقبل رئيسة “مركز كينيدي”

2023-01-19 / 19:36
Photo of بالاتحاد الإفريقي.. المغرب يستعرض تجربته في مجال المساواة بين الجنسين

بالاتحاد الإفريقي.. المغرب يستعرض تجربته في مجال المساواة بين…

2023-01-19 / 17:43
Photo of في مناورات جديدة.. البرلمان الأوروبي “يتورط” في إدانة المغرب

في مناورات جديدة.. البرلمان الأوروبي “يتورط” في إدانة المغرب

2023-01-19 / 15:26
Photo of الPPS يدين خطاب الكراهية والسلوكات العدائية لحكام الجزائر

الPPS يدين خطاب الكراهية والسلوكات العدائية لحكام الجزائر

2023-01-19 / 12:55
Photo of الوزيرة مزور تشرف على تدشين المكاتب الجديدة بمحكمة برشيد الابتدائية

الوزيرة مزور تشرف على تدشين المكاتب الجديدة بمحكمة برشيد…

2023-01-19 / 10:52
Photo of القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن.. إبراز الدور المحوري للملك

القضية الفلسطينية أمام مجلس الأمن.. إبراز الدور المحوري للملك

2023-01-19 / 10:02
Photo of سفير المغرب ببريطانيا : حان الوقت لتدخل شراكاتنا مرحلة جديدة

سفير المغرب ببريطانيا : حان الوقت لتدخل شراكاتنا مرحلة…

2023-01-18 / 23:37
Photo of ” تبون “يطلق سراح “نكاز” بعد إعلان الأخير توقفه عن العمل السياسي

” تبون “يطلق سراح “نكاز” بعد إعلان الأخير توقفه…

2023-01-18 / 22:04
Photo of أخنوش يجري لقاءات ثنائية على هامش منتدى دافوس

أخنوش يجري لقاءات ثنائية على هامش منتدى دافوس

2023-01-18 / 20:18

تعليق واحد

  1. كنخلصوا الضريبة بعد ما كنلقاو التعرض على البطاقة الرمادية وتيكولو لينا صافي كلشي داز فالسيستام وكنتنقلوا حتال ورزازات وتيقولوا لينا حصنا الدليل ديال الخلاص المهم بحال شهادة الحياة وصافي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق