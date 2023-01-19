لجنة التأديب بجامعة الكرة تصدر عقوباتها على أندية ولاعبي البطولة

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى بخصوص الجولة الثانية عشر.

و قررت اللجنة تغريم فريق الجيش الملكي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق أولمبيك خريبكة وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق مولودية وجدة مبلغ 50 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مما أدى إلى توقف المباراة التي جمعته بفريق الدفاع الحسني الجديدي للحظات وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة وذلك بناء على المادتين 105 و77من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق الدفاع الحسني الجديدي مبلغ 20 ألف درهما، لاقتحام أحد جماهير أرضية الملعب خلال المباراة التي جمعته بفريق مولودية وجدة للحظات وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر توقيف عادل الحسناوي، لاعب المغرب التطواني لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب السالمي وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف سفيان أزنابيط، لاعب أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، و وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب.

و قضت اللجنة بتوقيف أسامة محروس، لاعب أولمبيك أسفي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالفتح الرياضي، و وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق المغرب الرياضي الفاسي مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 105 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا توقيف هيثم عينة، لاعب المغرب الرياضي الفاسي لمباراة واحدة، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

و فضلا عن ذلك، تمت معاقبة فريق أولمبيك خريبكة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 55 ألف درهما، لرمي جماهيره للقارورات والحجارة واقتحام أرضية الملعب من طرف أحد جماهيره مما أدى إلى توقيف المؤقت للمقابلة التي جمعته بالجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

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