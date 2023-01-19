الحكم ب “الويكلو” لمباراة واحدة على أولمبيك خريبكة بسبب جمهورها

هبة بريس ـ رياضة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى المتعلقة بالجولة 12 و منها تلك التي تخص لقاء أولمبيك خريبكة و الجيش الملكي.

و هكذا قررت اللجنة معاقبة فريق أولمبيك خريبكة بإجراء مباراة واحدة بدون جمهور مع تغريمه مبلغ 55 ألف درهما، لرمي جماهيره للقارورات والحجارة واقتحام أرضية الملعب من طرف أحد جماهيره مما أدى إلى توقيف المؤقت للمقابلة التي جمعته بالجيش الملكي وذلك بناء على المادة 105من مدونة التأديب.

كما تم تغريم فريق أولمبيك خريبكة مبلغ 25 ألف درهما، لاستعمال جماهيره للشهب الإصطناعية، مع تسجيل حالة العود خلال المباراة التي جمعته بفريق الجيش الملكي وذلك بناء على المادتين 105 و77 من مدونة التأديب.

*الصورة من الأرشيف

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