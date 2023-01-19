بالأرقام.. إحداث نحو 86 ألف مقاولة بالمغرب خلال 2022

هبة بريس

أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2022 بلغ 85.971 مقاولة.

وأوضحت لوحة القيادة العامة للمكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (58.642 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (27.329 مقاولة).

وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,31 في المائة من إجمالي المقاولات، يليه قطاع الخدمات المتنوعة (17,62 في المائة)، والبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,57 في المائة)، والنقل (8,72 في المائة)، والصناعات (7,26 في المائة)، والفنادق والمطاعم (6,54 في المائة)، وكذا قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,63 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (2,26 في المائة)، والأنشطة المالية (1,09 في المائة).

وحسب الشكل القانوني، فإن 61,7 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و37,9 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,3 في المائة شركات مجهولة الاسم، و0,1 في المائة شركات ذات اسم جماعي.

وأورد المكتب أنه حسب الجهة، استحوذت جهة الدار البيضاء-سطات على 22.134 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11.189)، والرباط-سلا-القنيطرة (10.187)، ومراكش-آسفي (7.716)، وفاس-مكناس (5.964).

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